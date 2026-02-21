La Universidad de Huelva participa en la conferencia de España sobre Educación Superior en Nueva Delhi

Conferencia de España sobre Educación Superior celebrada en Nueva Delhi (India). - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha participado en la conferencia de España sobre Educación Superior celebrada en Nueva Delhi (India), un encuentro institucional "de alto nivel" que ha reunido a la CRUE Universidades Españolas y a la Asociación de Universidades Indias para reforzar la cooperación académica, científica y tecnológica entre ambos países.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la cita ha contado con el respaldo explícito de ambos gobiernos. En el marco del encuentro bilateral entre el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ambos mandatarios subrayaron la relevancia estratégica de esta conferencia y la importancia del diálogo estructurado "como instrumento clave para fortalecer la cooperación en educación superior, innovación y desarrollo tecnológico".

Por su parte, el rector de la UHU, José Rodríguez Quintero, ha intervenido en la sesión dedicada a 'Research, Innovation and Startup Ecosystems in Higher Education', centrada en los retos de financiación de 'startups' y transferencia de conocimiento.

En su intervención, ha destacado que la innovación universitaria requiere estructuras de financiación sólidas y estables que permitan acompañar a las empresas de base científica más allá de la fase inicial de investigación. Asimismo, ha explicado la arquitectura europea de apoyo a la I+D+i, señalando el papel de los instrumentos europeos de financiación de la innovación y los nuevos mecanismos orientados al escalado empresarial, así como la necesidad de "fortalecer la colaboración público-privada para superar el 'valle de la muerte' entre el laboratorio y el mercado".

Al hilo, ha valorado el momento estratégico que representa el inicio de las negociaciones para la asociación de la India al programa Horizon Europe, lo que abre nuevas oportunidades de cooperación estructurada en investigación e innovación entre India y la Unión Europea (UE).

En suma, la participación de la UHU en este encuentro, según la propia entidad, refuerza su posicionamiento como universidad pública comprometida con la innovación, la transferencia de conocimiento y la cooperación internacional en sectores estratégicos como la transición energética, la digitalización y la salud.