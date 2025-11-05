La Universidad de Huelva pide suspender actividades evaluables por la alerta naranja para "evitar perjuicios académicos"

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha decidido suspender las clases al aire libre ante la previsión de alerta naranja anunciada por la Aemet para este miércoles 5 de octubre y ha solicitado al profesorado igualmente la suspensión de las actividades académicas presenciales evaluables, "con objeto de evitar perjuicios académicos en aquellos casos en los que la situación aconseje evitar el desplazamiento".

En un comunicado, la UHU ha explicado que, habiendo consultado a la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, responsable de los servicios de emergencias, la indicación que trasladan es que la alerta actual se basa en una previsión de lluvias intensas que se iniciarían a las 12.00 y finalizarían a las 18.00 horas, con una precipitación acumulada de 30 litros por metro cuadrado en una hora y un porcentaje de probabilidad del 40-70%.

En este sentido, desde la UHU recuerdan que el protocolo en situación de alerta naranja dicta la suspensión de la actividad al aire libre y que se extremen las precauciones en los desplazamientos. Ante ello, han solicitado al profesorado la suspensión de las actividades académicas presenciales evaluables, "con objeto de evitar perjuicios académicos en aquellos casos en los que la situación aconseje evitar el desplazamiento". Para el resto de actividades, "se mantendrá la normalidad".

Dada la previsión y la recomendación de las autoridades, en caso de mantenerse la situación, "los edificios de la Universidad deberán permanecer abiertos para acoger a quienes lo necesiten y evitar desplazamientos innecesarios, durante la ventana de la alerta". "Mantendremos el contacto permanente con las autoridades e informaremos puntualmente de cualquier cambio que pueda producirse, en especial para los compañeros y compañeras del turno de tarde", concluye el comunicado.