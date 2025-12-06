La Universidad de Huelva premia a las alumnas con mejor nota de admisión matriculadas en Ingeniería - UNIVERSIDAD DE HUELVA

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado la entrega de los Premios al Reconocimiento y Promoción del Talento Femenino en Ingeniería, dirigidos a las alumnas con mejor nota de admisión matriculadas en el primer curso de los Grados y Dobles Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI). La iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes, busca promover el talento femenino en un ámbito académico con baja representación de mujeres.

Según ha informado la UHU en una nota, El acto tuvo lugar en el Aula de Grados de la ETSI y contó con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, quien destacó que la convocatoria forma parte de una planificación estratégica de becas propias que apoyen al estudiantado durante su paso por la universidad.

También participaron Luis Meseguer, director técnico de Admisión y Planificación de Becas, y representantes institucionales de la Junta de Andalucía, como Lucía Núñez Sánchez, delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas.

Durante la entrega, el director de la ETSI, Salvador Pérez Litrán, y la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, subrayaron la importancia de reconocer el esfuerzo académico de las estudiantes e incentivar la participación femenina en la Ingeniería, promoviendo una universidad inclusiva y equitativa. Asimismo, se puso en valor el papel de estos premios como inspiración para futuras promociones.

En esta primera edición, se han otorgado 13 becas de 1.000 euros a alumnas destacadas en los diferentes grados y dobles grados de Ingeniería. Los premios recayeron en Estefanía Suárez Soto, Claudia Alfonso Ponce, Carmen Álvarez González, Olivia Cárdenas Rojas, Lucía Guaras Rodríguez, Valle Vázquez Blanco, Lucía Coronel Vázquez, Miriam Carrasco González, Alina Gabriela Laibar, Rut Vela Garrido, Carmen María Gómez Torres, Andrea Macías Medero y Carmen Ana Vega Jiménez. La universidad destacó que estos reconocimientos "buscan favorecer la integración y el desarrollo académico del estudiantado".