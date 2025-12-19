La Universidad de Huelva refuerza la formación en innovación digital aplicada al sector agrícola

La Universidad de Huelva incorpora a su oferta formativa un software avanzado de gestión y análisis agrícola. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha incorporado a su oferta formativa un software avanzado de gestión y análisis agrícola gracias a un acuerdo de cesión con la empresa tecnológica onubense Agrogestia, una iniciativa que sitúa a la institución en "la vanguardia de la formación técnica vinculada al sector primario".

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, ha destacado que esta cesión "supone un paso decisivo para ofrecer una formación altamente técnica y adaptada a la realidad del sector agrícola actual".

En un comunicado, ha subrayado que el uso de esta herramienta en una parcela experimental permitirá que el estudiantado se familiarice con sistemas digitales que ya están presentes en muchas explotaciones de España, Portugal, Italia y Rumanía, al tiempo que se prepara el terreno para su futura aplicación también en el ámbito agroforestal.

"Nuestros estudiantes no solo aprenderán a usar estas tecnologías, sino que serán transmisores de la importancia de aplicar herramientas de análisis que mejoran el rendimiento y la optimización de la producción", ha señalado.

Por su parte, el CEO de Agrogestia, Eduardo Barbadilla, ha explicado que el objetivo del acuerdo es acercar al alumnado universitario a las plataformas digitales que "ya están transformando el sector". "Queremos que los estudiantes conozcan, entiendan y valoren el papel de estas nuevas tecnologías, y que estén preparados para afrontar los cambios a los que se enfrenta el sector agrícola", ha indicado.

Por otro lado, el director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de la UHU, Salvador Pérez, ha remarcado que esta cesión permitirá actualizar la formación del alumnado en herramientas informáticas que serán de uso habitual en su ejercicio profesional. "Se trata de recursos cada vez más necesarios en un sector agrario altamente tecnificado, donde el manejo de herramientas digitales y cuadernos de campo ya es una exigencia habitual para los ingenieros", ha añadido.

Disponer de este software supone para la Universidad de Huelva un "avance estratégico" en la modernización de su docencia, al integrar en el aula herramientas reales del entorno profesional. Esta incorporación refuerza la formación práctica del estudiantado, mejora su empleabilidad y consolida a la UHU como un referente en la enseñanza aplicada a la innovación agroalimentaria.

En cuanto a los resultados potenciales para el sector, la formación de profesionales capacitados en el uso de tecnologías digitales "contribuirá a una gestión más eficiente de las explotaciones, a una mejor toma de decisiones basada en datos y a una producción más sostenible y optimizada". Todo ello repercutirá "positivamente" en la competitividad del sector agroalimentario y en su capacidad de adaptación a los nuevos retos normativos, económicos y medioambientales.

Con iniciativas como esta, la UHU reafirma su compromiso con la sociedad y con el desarrollo del territorio, apostando por una formación alineada con las necesidades reales del tejido productivo.