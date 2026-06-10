Los usuarios de La Rocina (Huelva) podrán regar sin restricciones gracias a la recarga del acuífero

Junta de Explotación de la Masa de Agua Subterránea La Rocina. - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Explotación de la Masa de Agua Subterránea La Rocina ha celebrado este miércoles su segunda sesión, en la que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha confirmado que la campaña 2026-2027 podrá desarrollarse sin reducciones en las extracciones. Se trata de un cambio significativo respecto a la campaña anterior, en la que fue necesario aplicar una reducción del 15%. La decisión se basa en la recarga registrada durante el último año hidrológico y en la mejora del estado del acuífero.

Según han indicado la CHG en una nota de prensa, los acuerdos alcanzados en esta sesión deberán ser elevados para su aprobación por la Junta de Gobierno de la CHG. Según la metodología del IGME, aplicada por la CHG, la recarga ha sido mayor que las necesidades de la masa, lo que permite autorizar la campaña con normalidad.

El Índice de Estado piezométrico refleja "una tendencia ascendente" en toda la masa, tanto en la zona poco productiva (zona Norte) como en la zona productiva (zona Sur), donde se concentra la mayor parte de los aprovechamientos y de la red de control.

Los datos presentados muestran que los dos últimos años hidrológicos han registrado recargas por encima de la media histórica, revirtiendo la tendencia negativa de las dos últimas décadas. La CHG ha subrayado que esta mejora no responde únicamente a la pluviometría favorable, sino también al refuerzo del control del regadío ilegal. La superficie no regularizada se sitúa actualmente en un mínimo histórico de en torno a 300 hectáreas. Esta reducción tiene un reflejo directo en la mejora piezométrica observada.

Asimismo, se ha consolidado la obligatoriedad de los contadores y se continúa desplegando la telemetría, junto con un incremento de la vigilancia y las inspecciones en toda la masa.

La CUMA de la Rocina es la primera Comunidad de Usuarios de agua subterránea del Guadalquivir, lo que la convierte en "referente" en toda la cuenca y 'piloto' para la puesta en marcha de otras CUMAS, así lo ha explicado durante la sesión el Comisario de Aguas, Alejandro Rodríguez González, que ha querido reivindicar el trabajo y la implicación de los regantes de esta zona onubense "por el papel pionero que estáis teniendo y vuestra implicación, habéis hecho una gran apuesta y estáis abriendo paso".

RECARGAS DEL ACUÍFERO

El Comisario de Aguas ha detallado las actuaciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses para seguir avanzando en la gestión sostenible del acuífero. En primer lugar, ha anunciado la elaboración de un convenio entre la CHG y la CUMA en materia de control volumétrico. Asimismo, ha explicado que se comenzará a gestar un proyecto de recarga del acuífero, una línea de trabajo que ya se desarrolla con éxito en otras cuencas españolas, como es el caso de la del Duero.

EL AVANCE DE LA TELEMETRÍA

Al cierre de la reunión, la Comunidad de Regantes del Condado de Huelva ha presentado su programa de digitalización, desarrollado junto a la CHG y la Universidad de Sevilla, que integra 174 contadores inteligentes y 584 captaciones digitalizadas en un sistema de control volumétrico y telemetría automática.

Este proyecto permite disponer de información en tiempo real, mejorar la eficiencia y garantizar la transparencia en la gestión del agua. La iniciativa se ha consolidado como un modelo de referencia para la gobernanza basada en datos, al servicio de la sostenibilidad y la protección ambiental en Doñana.