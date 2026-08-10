Valverde (Huelva) aplaza 48 horas el inicio de su feria, prevista para el día 12, por el incendio de Niebla

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva) - Clara Carrasco - Europa Press

VALVERDE DEL CAMINO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Valverde del Camino (Huelva), Syra Senra, ha anunciado este lunes que la Feria de Agosto de la localidad, que tenía previsto comenzar el próximo miércoles 12 de agosto, será aplazada hasta el viernes para salvaguardar la seguridad de la población con motivo del incendio que se originó el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla y que ha recorrido ya más de 20.000 hectáreas en varios municipios de la provincia.

Así lo ha informado la alcaldesa en las cuentas de redes sociales del Ayuntamiento, consultadas por Europa Press, en la que ha señalado que desde el Cecopi han aconsejado retrasarla. "Hay que velar por la seguridad de las personas, la feria puede esperar, pero las personas no", ha subrayado Senra en su mensaje.

La regidora ha recordado que la situación del incendio "es compleja y todavía, por desgracia, y no está controlada". Senra ha explicado que ha expuesto este lunes en la reunión del Cecopi el inicio de la feria el próximo miércoles y que lo que, "tras estudiarlo, indican que lo aconsejable y lo que garantiza la seguridad de los equipos de extinción de incendios, de los vecinos de Valverde del Camino y de los vecinos que pudieran venir de otros municipios, es aplazar la feria al menos 48 horas", ha señalado.

"Esta es una decisión muy difícil que hay que tomar y que evidentemente lo que pongo en la balanza siempre es la seguridad de las personas y por eso estoy aquí, para decir que estamos para proteger a las personas por delante y por encima de todo", ha dicho Senra antes de añadir que espera que los vecinos "puedan entender" la decisión de aplazar la feria, "por lo menos, hasta el viernes".

Finalmente, la alcaldesa de Valverde del Camino ha agradecido "todo el trabajo que se está realizando para la extinción de este incendio, por todos los miembros de seguridad", así como ha afirmado que "ante todo hay que velar por la seguridad de las personas".

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado este lunes que el incendio forestal declarado en el municipio de Niebla roza ya las 20.000 hectáreas de perímetro recorrido y se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego.

Se trata de un incendio de evolución prolongada y condicionado por los continuos cambios de viento en el que están trabajando con más de 600 efectivos y 26 medios aéreos y una docena de buldóceres.

En cuanto a la situación del tráfico, se ha procedido al corte de la SE-6402 entre Aznalcóllar y El Álamo. Permanecen afectadas por cortes o restricciones la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104. También continúa cortado un camino entre Marigenta y Las Delgadas.