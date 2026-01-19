Varios vecinos de Cartaya (Huelva), entre ellos una joven en estado grave, afectados por accidente de Adamuz

Familiares de los pasajeros del tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, acuden a la estación de trenes de Huelva. - Clara Carrasco

CARTAYA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Cartaya (Huelva), Manuel Barroso, ha confirmado que este lunes ha podido contactar con los vecinos del municipio que viajaban por la línea Madrid-Huelva en uno de los trenes implicados en el accidente ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba). El primer edil ha señalado que una de ellas está "grave", por lo que hay que esperar a "cómo evoluciona".

Así, en declaraciones a Europa Press, el alcalde ha explicado, por un lado, que un padre y un hijo que "ya se encuentran en Sevilla y han pasado la noche allí en casa de unos amigos". Por otro lado, una madre y su hijo están hospitalizados en el Hospital San Juan de Dios, pero están "fuera de peligro".

No obstante, una joven se encuentra "grave" y está en la UCI, ya que "fue intervenida este domingo y este lunes volverá a pasar por el quirófano". "Hay que esperar a ver la evolución".

Así, el primer edil ha asegurado que tanto el Ayuntamiento como "todo el pueblo" están a la espera de "buenas noticias" y se le ha ofrecido todo el apoyo.

Además, ha indicado que las personas afectadas son "conocidas" en el pueblo, de hecho, la joven que se encuentra grave es "trabajadora de ayuda a domicilio" del Ayuntamiento y "la familia también es muy conocida".

Asimismo, el primer edil ha señalado que desde que se conoció el accidente, desde el Ayuntamiento cartayero han estado "acompañando a los familiares" y el propio Barroso se trasladó a la estación de trenes de Huelva para interesarse por el paradero de los cartayeros.