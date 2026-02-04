Los vecinos del barrio ayamontino de Canela vuelven a sus casas tras la pleamar al no desbordarse el Guadiana

El alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández, este miércoles alertando a los vecinos de Canela para que evacuaran sus viviendas. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

AYAMONTE (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Los 200 vecinos del barrio de Canela, en Ayamonte (Huelva), se encuentran volviendo a sus viviendas tras ser desalojados sobre las 14,00 horas de este miércoles por el riesgo de una nueva subida del caudal del río Guadiana como consecuencia del desembalse del sistema de presas Alqueva-Pedregão, así como de los embalses españoles del Múrtiga y del Chanza, después de que haya pasado la plemar sin consecuencias.

Así lo han indicado desde el Ayuntamiento transfronterizo, que señala que la situación en Ayamonte está "más estabilizada" por lo que los vecinos están regresando a sus casas al no haberse desbordado el río. A pesar de ello, indica el Consistorio que esta noche vuelve a haber pleamar, por lo que estará "de nuevo pendiente".

Según indicó el Consistorio este mediodía, se esperaba un caudal total de 4.000 metros cúbicos por segundo, "con un impacto que será el doble que el registrado esta madrugada", de forma que esta situación provocaría un nuevo aumento de la crecida del río Guadiana, que podría apreciarse en Ayamonte en torno a las 17,00 horas con la pleamar.

Por ello, tras la celebración de una nueva reunión del Cecopal presidida por el alcalde, Alberto Fernández, el 112 se decretó el desalojo mareal preventivo de la barriada de Canela, que ha afectado a unos 200 vecinos.

El dispositivo de seguridad se trasladó a las zonas para informar directamente a los vecinos y ofrecer apoyo en la logística. Además, se habilitó un punto de información del Módulo Sociocultural de Canela.

Así, se recomendó, en la medida de lo posible, el desalojo preventivo del diseminado de la zona rural de Ayamonte (en los márgenes del Guadiana), el refuerzo del balizamiento en las orillas del río y la retirada de vehículos de garajes situados en cotas bajas y zonas cercanas al río.

Además, se pidió evitar actividades y circulación en las inmediaciones del río; no acercarse a los márgenes del Guadiana; y los parques, edificios municipales continúan cerrados.