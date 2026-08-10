Vecinos desalojados por el incendio de Niebla (Huelva) muestran su "preocupación" e "incertidumbre"

La UME en una zona habitada cercana al incendio declarado en Niebla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ZALAMEA LA REAL (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Los vecinos desalojados de Berrocal y varias aldeas de Zalamea la Real (Huelva), que se encuentra acogidos en el teatro de Zalamea, han mostrado este lunes su "preocupación" e "incertidumbre" ante el incendio que se inició el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla y que afecta a varios municipios del Condado de Huelva y de la Cuenca Minera, después de que muchos hayan tenido que dejar sus casas por la proximidad del fuego.

En declaraciones a Europa Press, los vecinos han mostrado su desasosiego ante este desastre natural que ya ha recorrido más de 20.000 hectáreas y que, según ha indicado el vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, se encuentra en estos momentos "fuera de capacidad de extinción, no por falta de recursos, sino por la extraordinaria complejidad" y la "peligrosidad" del comportamiento del fuego.

De este modo, algunos de los vecinos han lamentado haber tenido que dejar algunos animales al tener que salir corriendo tras el aviso de evacuación. De este modo, una vecina de Berrocal ha explicado que tuvieron que dejar a sus caballos y mulos, que ya han sido desalojados y reubicados en Paterna del Campo, mientras que otra vecina del núcleo del Membrillo Alto, de Zalamea la Real, ha señalado que en su casa se ha quedado su gato al que "no pudo coger" porque "no es tan fácil como coger a un perro", al tiempo que ha explicado que pidió a los bomberos que, "por favor", estuvieran pendientes de él.

"Fui ayer porque quería coger las cosas para el trabajo, pero al final hasta que mi casa no esté a salvo yo no me voy a trabajar. Y la preocupación que tengo es mi gato, que tengo ahí el gato, que intentaré después entrar, pero si el fuego está próximo no me van a dejar pasar. Él está bien, lo veo por las cámaras que tengo cámara en casa, en el patio y está bien", ha añadido.

Otra vecina de Berrocal ha señalado que aunque están fuera de sus casas en el teatro de Zalamea "están bien" pero "preocupados" y con la incertidumbre de cómo encontrarán sus casas, que se encuentran en diseminados por los que ha pasado ya el fuego. "Estamos esperando a ver cuándo nos dicen que podemos ir para allá. Tuvimos que salir por el Madroño a Nerva y luego acá", ha dicho esta vecina antes de apuntar que esperan con "paciencia" porque "si es crítico, pues es crítico".

De otro lado, un vecino de Berrocal ha explicado que el desalojo "fue por el humo, igual que está pasando con el Madroño, que el humo afecta a mucha población a la hora de respirar", por lo que les dijeron que tenían que salir y no les dio "mucho tiempo a nada". "Y hoy hemos vuelto, nos han dejado pasar, están dejando pasar a la gente para echarle comida a animales, para echarle agua, coger algunas cosas, y eso sí, están dejando. Y hemos vuelto a nuestra otra vez al pueblo y vamos a ver qué va a pasar", ha dicho.

También otro vecino ha lamentado que tuvo que dejar a sus animales, caballos de sus hijos y dos mulos, que han sido reubicados en otros municipios, toda vez que ha agradecido la atención que se les está prestando, ya que han tenido "atención médica, psicológica, comida" y "no ha faltado de nada". Este vecino es consciente de que tiene que tener "paciencia" porque "el fuego está descontrolado".

MÁS DESALOJOS

De otro lado, el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez, ha señalado este lunes que la situación del incendio forestal que afecta a la zona sigue siendo "complicada" debido al viento y a la violencia de las llamas, las cuales avanzan en dirección a El Madroño, en la provincia de Sevilla, tras afectar principalmente a la zona de Marigenta y Berrocal.

"Queremos siempre anticiparnos. No es lo mismo que llegue el mensaje de alerta y tengan que salir corriendo a que estén preparados con sus pertenencias listos para abandonar sus casas", ha remarcado el edil, quien ha detallado que el Teatro Municipal sigue habilitado como punto único de encuentro y recepción, contando además con la capacidad adicional del colegio público San Vicente Martí en caso de ser necesario.

Respecto a los evacuados, el alcalde ha indicado que la mayoría suele realojarse en segundas residencias o viviendas de familiares, por lo que se estima que solo una minoría de la treintena de vecinos potencialmente afectados acuda al recurso municipal.

En relación con el impacto psicológico tras dos noches fuera de sus hogares, Rodríguez ha destacado la incertidumbre de los vecinos por el estado de sus fincas y animales. En este sentido, ha precisado que únicamente se están concediendo permisos puntuales de acceso a la zona evacuada para "personas que tengan animales o necesiten retirar medicamentos crónicos".

Finalmente, al ser cuestionado sobre las similitudes de este fuego con el gran incendio de 2004, el alcalde ha lanzado un mensaje de "cautela" ante posibles giros en la dirección del viento o complicaciones provocadas por el humo durante las horas centrales de la tarde, subrayando que Berrocal "está completamente blindado por Infoca y la UME" para evitar que las llamas alcancen el núcleo urbano.

De otro lado, la dirección de la Emergencia del incendio de Niebla ha ordenado este lunes el alejamiento preventivo de Las Delgadas, en Zalamea la Real (Huelva), y del núcleo principal de El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías: El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo. La medida se adopta de forma anticipada ante la posible evolución del incendio forestal de Niebla y para asegurar el traslado de la población antes de que pudiera afectar a la zona y rutas de salida.