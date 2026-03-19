Asociación Víctimas inciden en que propusieron el cambio a accidente laboral durante una reunión con Puente

Archivo - Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, Mario Samper, ha acogido de manera "positiva" que el Gobierno haya aceptado la propuesta de la entidad para que el accidente ferroviario tenga la misma consideración que un accidente laboral, iniciativa que, según ha asegurado, fue trasladada al ministro de Transportes, Óscar Puente, en una reunión reciente.

En declaraciones a Europa Press, Samper ha incidido en que esta iniciativa, que ha sido anunciada este jueves por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "no es del Gobierno", sino que se la trasladó la propia asociación al ministro Puente en una reunión "hace diez días".

En este sentido, Samper ha explicado que "dos meses después", Puente se puso en contacto con él para mantener una reunión, por lo que él, junto a otros dos miembros de la junta directiva, se trasladaron al Ministerio y le entregaron un documento con varias propuestas.

"En esa reunión le solicitábamos varias cosas y le exponíamos cuál era nuestra situación de desamparo y sobre esos requerimientos que le hacíamos pues ha empezado a responder con esta. Esta ha sido la primera, diez días después", ha manifestado.

Al respecto, ha explicado que la asociación propuso que el accidente se tratara como "un accidente laboral", ya que "tiene unos pagos en la seguridad social que no son ni muchísimo menos parecidos a los que se cobran normalmente cuando estamos trabajando". "Algo que era una situación altamente injusta, toda vez que no ha sido culpa nuestra lo que ha ocurrido", ha apostillado.

Por otro lado, también les han solicitado que "se mantenga la distancia sobre aquellos entes que no tienen que ver con la investigación para que se haga de una manera transparente". "Nos referimos a las intervenciones que ha hecho Adif, tanto con la retirada del material como con la supuesta falsificación o manipulación de partes de trabajo de la empresa contratista", ha abundado.

Además, entre otras propuestas la asociación ha solicitado "una investigación seria e imparcial", la agilización de los trámites burocráticos por las ayudas, así como "la atención de las administraciones que no ha habido en ningún momento". Asimismo, Samper ha asegurado que finalizaron la reunión pidiéndole al ministro su dimisión.

"Fue una reunión con absoluto respeto por las dos partes, pero lógicamente un poco tensa porque a lo que habíamos ido allí era a reclamarle y lamentar la mala gestión que había hecho tanto él como el presidente del Gobierno y le pedíamos la dimisión. Ya veremos si la reunión fue finalmente productiva o no. En este aspecto que ha salido este jueves al menos estamos satisfechos, aunque todavía quedan otros aspectos por resolver", ha remarcado

Por otro lado, cuestionado por las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el homenaje de estado "cuando las víctimas estuvieran preparadas", Samper ha señalado que todas sus declaraciones "distan mucho de darle cariño a las víctimas y afecto y ayuda". "Muy lejos de eso. Entonces, esto también se lo reprochamos al ministro Puente para que se lo trasladara a Pedro Sánchez", ha apostillado.

En cuanto a los últimos detalles que se van conociendo sobre la investigación, Samper ha indicado que están "al tanto de todo", puesto que están en contacto con la comisión de investigación "diariamente", por lo que "ve bien" como se está desarrollando. "La investigación tiene dos entes, por un lado los investigadores y, por otro, la comisión, que es la que realmente elabora el informe final. Y ahí es donde estamos muy pendientes".

Al respecto Samper ha indicado que "todo parece indicar cuál fue el origen del suceso" y que "la única prueba transcendente ahora mismo es la de la soldadura", porque "se sabe con casi toda seguridad que se rompió el raíl", aunque "hay que ver por qué y eso lo determinará la analítica en laboratorio de la soldadura".