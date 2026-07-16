Villarrasa (Huelva) acoge una prueba puntuable de la VI Copa de Andalucía de Doma Vaquera de Caballos Jóvenes

Presentación en la Diputación de Huelva de la prueba de la VI Copa de Andalucía de Doma Vaquera de Caballos Jóvenes que se celebrará en Villarrasa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villarrasa (Huelva) será escenario el próximo viernes, 31 de julio, a partir de las 21,00 horas, de una de las pruebas puntuables de la VI Copa de Andalucía de Doma Vaquera de Caballos Jóvenes, una competición que reunirá a algunos de los mejores jinetes y ejemplares jóvenes de Andalucía y que volverá a situar al municipio en el circuito andaluz de la doma vaquera.

La prueba, que se celebrará en el recinto ferial con entrada gratuita, ha sido presentada este jueves en la Diputación de Huelva por el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, y el alcalde de Villarrasa y diputado provincial, Arturo Alpresa, acompañados por la concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villarrasa, Estefanía Martín, y el jinete profesional Alejandro Gutiérrez.

Durante la presentación, Juan Daniel Romero ha señalado que se trata de "una cita importante e imprescindible para todos los amantes del mundo del caballo", toda vez que ha destacado "especialmente" el protagonismo de los caballos jóvenes, que comienzan su etapa de formación y competición.

En este sentido, ha explicado que la prueba permitirá disfrutar del trabajo que realizan jinetes y ejemplares desde sus primeros pasos, además de reunir a participantes procedentes tanto de la provincia de Huelva como de otros puntos de Andalucía.

El diputado provincial ha animado a los aficionados y al público en general a acercarse hasta Villarrasa para disfrutar de una velada que combinará deporte, tradición y convivencia. "No es necesario participar para disfrutar de este evento, ya que cualquier amante del caballo podrá vivir de cerca esta disciplina y, además, disfrutar de la gastronomía, los vinos y la hospitalidad de Villarrasa", ha afirmado.

Por su parte, Arturo Alpresa ha destacado que esta competición supone un "importante impulso" para el municipio, ya que "va a poner a Villarrasa dentro del circuito andaluz de la doma vaquera". El alcalde ha mostrado su satisfacción por acoger una prueba de este nivel en una provincia con tanta afición al caballo como Huelva y ha subrayado que el horario nocturno permitirá disfrutar del espectáculo en un ambiente especialmente atractivo durante el verano.

Asimismo, Alpresa ha explicado que el Ayuntamiento lleva semanas trabajando para que tanto las instalaciones como la pista y el recinto reúnan "las mejores condiciones para jinetes y caballos". Además, ha recordado que durante la jornada "habrá un servicio de ambigú cuya recaudación irá destinada a colaborar con la Cabalgata de Reyes Magos de Villarrasa, contribuyendo así también a una iniciativa solidaria del municipio".

El alcalde ha incidido en el valor que tiene esta cita para recuperar una tradición "muy arraigada" en la localidad. "La Hermandad de San Isidro organizó durante años concursos de doma vaquera y, tras la exhibición celebrada el pasado año, este campeonato supone un paso más al acoger una prueba oficial puntuable para la Copa de Andalucía, algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos", ha remarcado.

La competición dará comienzo a las 21,00 horas en el recinto ferial de Villarrasa y contará con entrada gratuita. La organización espera reunir a un importante número de jinetes y aficionados en una noche dedicada a la promoción de la doma vaquera y al futuro de esta disciplina a través de los caballos jóvenes.