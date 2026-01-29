La Virgen de la Cinta ya se encuentra en el altar para presidir la misa funeral en Huelva

La Virgen de la Cinta, en el altar instalado en el Palacio de Deportes 'Carolina Marín' para la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - HERMANDAD DE LA CINTA

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Virgen de la Cinta, patrona de la ciudad de Huelva, ya se encuentra en el altar instalado en el Palacio de Deportes Carolina Marín para celebrar en la tarde de este jueves la misa funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y que va a contar con la asistencias de los reyes de España.

Según ha indicado en sus perfiles de redes sociales la Hermandad de la Cinta, consultados por Europa Press, la Virgen ya ha sido entronizada en el altar que se ha preparado en el Palacio de Deportes, lugar elegido para la celebración de esta misa funeral que será abierta al público.

De este modo, ya está todo listo para acoger a partir de las 18,00 horas, la misa funeral, organizada por el Obispado de Huelva, en colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Huelva, y presidida por el obispo, Santigo Gómez, y concelebrada por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello.

Asimismo, contará con una nutrida representación institucional, entre ellos, los reyes de España, Felipe VI y Letizia, los cuales, según han indicado desde el Ayuntamiento, llegarán a las 17,55 horas y serán recibidos por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en el acceso lateral del recinto, situado en la calle Honduras, donde saludarán a las personas congregadas antes de acceder al interior del Palacio de Deportes.

Con motivo de esta misa funeral, la Diócesis de Huelva, en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva y la Diputación Provincial, ha activado de forma coordinada un plan especial de movilidad, seguridad y de atención al público que desee sumarse a este acto religioso en memoria de las víctimas y acompañar a sus familias.

Este dispositivo ha establecido la apertura del recinto a las 16,00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso progresivo de los asistentes y favorecer el adecuado desarrollo del acto. Por razones de seguridad, la entrada al Palacio de Deportes quedará cerrada a las 17.30 horas.

Para favorecer la llegada de los asistentes al Palacio de Deportes, el Ayuntamiento de Huelva, a través de Emtusa, va a activar un servicio especial y gratuito de transporte urbano, operativo desde las 15,45 horas hasta el inicio del funeral y nuevamente una vez finalizada la ceremonia. Este servicio se articulará mediante tres líneas especiales de lanzadera, con salidas desde Zafra y recorridos por distintos barrios de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso al recinto y reducir la presión del tráfico en la zona.

La pista principal de la instalación, donde la Diputación Provincial colocará 500 sillas, se ha reservado para los familiares de las víctimas, con el fin de garantizar su participación en condiciones adecuadas de cercanía y recogimiento.

Durante la celebración, el Palacio de Deportes contará además con un dispositivo sanitario preventivo del 061, integrado por ambulancia, personal médico, de enfermería y técnicos en emergencias sanitarias, para atender cualquier incidencia que pudiera producirse. Se recomienda a los asistentes acudir con la debida antelación y seguir en todo momento las indicaciones de la organización y de los dispositivos habilitados para que la celebración se desarrolle en un clima de respeto, seguridad y recogimiento.