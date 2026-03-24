'Voces de la luz' aúna 87 fotografías y otros tantos sonetos en un diálogo artístico que "rezuma Huelva"

Presentación del libro 'Voces de la luz'. - ASOCIACIÓN CULTURAL POETAS POR LA PAZ

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Poetas por la Paz ha presentado el libro 'Voces de la Luz', una obra colectiva que fusiona fotografía y poesía en una propuesta artística que invita a "la reflexión, la emoción y la contemplación" y que "rezuma Huelva". La publicación recoge 87 fotografías en alta calidad del Club Onubense de Fotografía La Luz (Accof Huelva) y otros tantos poemas de la asociación, conformando una antología en la que ambos lenguajes dialogan en torno a un mismo eje: la luz. El diseño gráfico del libro ha corrido a cargo de Marcos Toti.

El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural José Luis García Palacios de la Fundación Caja Rural del Sur, entidad que además ha financiado la edición del libro, realizada por la editorial Niebla, según ha indicado la asociación en una nota.

La presentación ha contado con la participación del presidente de Poetas por la Paz, Ramón Llanes; la vicepresidenta, Esther Fortes; el presidente de Accof Huelva, Manuel Palacios; y la responsable de Gestión Cultural de la Fundación Caja Rural del Sur, María Luisa García-Palacios.

Ramón Llanes subrayó el carácter simbólico y artístico de la obra, señalando que "todos hemos inventado eternos desafíos para perseguir a la luz, y este libro, en su ética y en su estética, es el resultado de ese encuentro con la luz perseguida". Asimismo, destacó la complicidad entre poetas y fotógrafos, de la que "han nacido estas voces de la luz, como intentando protagonizar una exigente verdad en el panorama de la belleza".

Llanes avanzó, además, la continuidad del proyecto, recordando que tras 'Voces del Agua' y esta nueva entrega, la asociación ya trabaja en futuras publicaciones como 'Voces de la Tierra'.

Por su parte, la vicepresidenta Esther Fortes explicó que la obra "incluye 87 fotografías y 87 sonetos, en los que cada imagen propone una emoción o una atmósfera y cada poema responde, dialoga y da voz a esa imagen". En este sentido, destacó que no se trata de una mera suma de disciplinas, sino de "un espacio común donde dos lenguajes artísticos se enriquecen mutuamente", al tiempo que puso en valor el trabajo colectivo de fotógrafos y poetas.

Desde el ámbito fotográfico, Manuel Palacios puso el acento en el simbolismo de la luz como elemento común que conecta ambas disciplinas, destacándola como "guía, esperanza y punto de encuentro creativo entre diferentes miradas". Tras las intervenciones, el acto continuó con la lectura de una selección de poemas incluidos en el libro, acompañados de explicaciones por parte de los fotógrafos sobre las imágenes que ilustran cada composición.