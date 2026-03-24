Vox alerta del aumento de agresiones a sanitarios y exige reforzar la seguridad en los centros de salud

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX HUELVA

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha alertado sobre el "preocupante incremento" de agresiones a profesionales sanitarios en la ciudad y sobre la "necesidad urgente" de reforzar su protección. Según ha señalado el portavoz de VOX en el Consistorio, Wenceslao Font, "la violencia contra quienes cuidan no puede normalizarse", tras conocerse que, según datos del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS), en 2025 se registraron 15 agresiones a sanitarios en la ciudad de Huelva, lo que supone un aumento del 67% respecto al año anterior.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, de estas, nueve se produjeron en Atención Primaria y seis en servicios de urgencias. El concejal de Vox ha subrayado que estas cifras "solo reflejan una parte del problema real", ya que "muchas agresiones, especialmente las verbales, no llegan a denunciarse".

"Estamos ante una situación que genera un clima de tensión constante, desgaste emocional y un deterioro evidente en las condiciones laborales de nuestros sanitarios", ha señalado, toda vez que ha incidido en que esta realidad se produce en 2un contexto de saturación del sistema sanitario, largas esperas y falta de recursos, lo que incrementa la presión tanto sobre profesionales como sobre pacientes".

"Sin embargo, nada justifica una agresión. Quien agrede a un sanitario está atacando directamente a todo el sistema y a la sociedad", ha aseverado.

En este sentido, el portavoz municipal ha respaldado la reivindicación del Colegio de Médicos de Huelva, que ha solicitado la implantación urgente de vigilancia de seguridad en los centros de salud, especialmente en aquellos con atención continuada durante la noche. "Es incomprensible que los hospitales cuenten con seguridad desde hace décadas mientras que la Atención Primaria sigue desprotegida", ha criticado Font.

Actualmente, de los 19 centros con atención 24 horas en la provincia, solo el de Lepe dispone de vigilancia permanente. Por ello, el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de la capital preguntará al equipo de Gobierno local en el Pleno de este viernes si tiene previsto apoyar esta medida e instar formalmente a la Junta de Andalucía a que implante de manera urgente personal de seguridad en los centros de salud.

"Proteger a nuestros sanitarios es una obligación. Si no garantizamos su seguridad, estamos poniendo en riesgo también la calidad de la atención que reciben los onubenses", ha concluido Font.