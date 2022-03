Vox critica a los "ecologistas radicales" por "desinformar" sobre la regularización de los regadíos de Doñana

BARBATE (CÁDIZ), 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha valorado la decisión de distintas cadenas de supermercados de solicitar la paralización de la regularización de los regadíos en el Condado de Huelva, una solicitud que, a su juicio, "se produce por la presión de las élites globalistas que buscan imponer ese ecologismo radical que empobrece al sector primario".

Para Gavira, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) "no es más que otro lobby globalista que castiga a los agricultores y ganaderos". "En Vox consideramos que estas cadenas de supermercados europeos han sido desinformados por los ecologistas radicales", ha añadido.

Además, ha invitado a las cadenas de supermercados a "que conozcan la ley, y una vez tengan toda la información, seguramente no volverán a caer en la trampa de la WWF, que ha ignorado que esa proposición de ley está ligada a una serie de infraestructuras tan necesarias para que

no falte el agua en Doñana y que también está ligada al beneficio, bienestar y trabajo de los agricultores del Condado de Huelva". "Esperamos que el Gobierno andaluz no se eche para atrás", ha concluido.