Vox exige al Ayuntamiento "medidas urgentes" para acabar con el colapso diario de la carretera de Punta Umbría (Huelva)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, y la viceportavoz, María López. - VOX

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha exigido al equipo de Gobierno actuaciones, dentro de sus competencias, para reducir las retenciones que cada verano se producen en la carretera A-497, principal vía de conexión entre la capital onubense y Punta Umbría.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font, ha recordado que esta carretera constituye "uno de los principales ejes de comunicación de la provincia y una infraestructura esencial para la movilidad diaria de miles de ciudadanos, así como para el desarrollo económico y turístico de nuestro entorno".

Sin embargo, ha lamentado que, con la llegada de la temporada estival, "vuelven a repetirse los mismos problemas de todos los años, con retenciones kilométricas que, especialmente durante los fines de semana y en las horas de mayor afluencia hacia las playas y de regreso a la capital, obligan a miles de conductores a soportar esperas que, en muchos casos, superan la media hora".

Font Briones ha subrayado que esta situación "no solo perjudica a quienes se desplazan por motivos de ocio, sino también a numerosos trabajadores que utilizan diariamente esta vía".

Además, ha advertido de que las continuas retenciones "incrementan el consumo de combustible, las emisiones contaminantes, la pérdida de productividad y deterioran la calidad de vida tanto de los vecinos como de quienes visitan la provincia".

El portavoz de Vox ha señalado que la "elevada intensidad" de tráfico que soporta la A-497 durante el verano, unida a la "falta de itinerarios alternativos con capacidad suficiente y al cuello de botella existente en el entorno del Puente del Odiel", provoca que cualquier accidente o avería "termine generando un auténtico colapso circulatorio".

Aunque la carretera es competencia de otras administraciones, Font Briones considera que "el Ayuntamiento no puede permanecer al margen de un problema que afecta directamente a la movilidad de la ciudad y a la imagen de Huelva como puerta de entrada al principal destino turístico de la costa onubense".

En este sentido, ha recordado que Vox lleva "varias legislaturas" reclamando inversiones estructurales para "mejorar esta infraestructura", al tiempo que considera "imprescindible" que el Ayuntamiento ejerza "un papel activo" promoviendo la coordinación con la Dirección General de Tráfico, la Junta de Andalucía y el resto de administraciones implicadas para "estudiar medidas de regulación del tráfico, mejorar la información en tiempo real a los conductores y minimizar las retenciones mientras no se ejecuten las actuaciones de mayor calado".

Por ello, Vox preguntará al equipo de Gobierno en el próximo Pleno si tiene previsto impulsar o promover, dentro del ámbito de sus competencias, medidas específicas de coordinación, regulación del tráfico, información a los conductores o colaboración con la Dirección General de Tráfico, la Junta de Andalucía y el resto de administraciones competentes, con el fin de "reducir los atascos que se producen diariamente durante el periodo estival en la salida de Huelva hacia Punta Umbría".