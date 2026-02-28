Vox exige "transparencia" sobre el contrato de limpieza viaria en Almonte (Huelva)

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), José Joaquín de la Torre, en imagen de archivo. - VOX ALMONTE

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva), José Joaquín de la Torre, ha solicitado al equipo de Gobierno local información detallada sobre la empresa Azsuma, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos en el municipio desde abril de 2024.

En concreto, el concejal ha pedido acceso a "la auditoría operativa externa del año 2024/2025 a la que hace referencia la cláusula sexta del contrato administrativo", así como la relación de trabajadores contratados por la adjudicataria que desarrollen su actividad laboral, total o parcialmente, en instalaciones municipales, indicando tareas y funciones, si existe acuerdo de cesión del local, categoría profesional y objeto del contrato, según ha señalado el partido en una nota de prensa.

De la Torre ha advertido de que "no puede haber oscurantismo en un contrato de 6 millones al año", y ha subrayado que VOX solicita esta documentación para conocer "en qué se gasta el dinero de los almonteños", especialmente porque, según ha criticado, "Azsuma está acogida a una tasa municipal y estamos viendo a personal trabajando en instalaciones municipales que nada tienen que ver con el servicio de recogida o limpieza viaria".

El portavoz municipal ha insistido en que, al tratarse de una tasa municipal, el coste del servicio repercute directamente en el ciudadano, por lo que considera injustificable que el coste del contrato incluya, presuntamente, contrataciones ajenas al objeto del servicio.

"No entendemos como coste del servicio que se pueda contratar a gente por orden expresa del alcalde sin que tenga su trabajo nada que ver con el origen del contrato", ha criticado.

Vox ha reiterado que seguirá fiscalizando este contrato para garantizar transparencia, legalidad y respeto al dinero de los vecinos, y ha reclamado que el equipo de Gobierno facilite toda la documentación solicitada sin dilaciones.