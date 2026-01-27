Vox Huelva lamenta que el plan alternativo de Renfe tras el accidente de Adamuz es "un castigo" a los onubenses

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández. - VOX HUELVA

HUELVA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha señalado este martes como un "grave perjuicio" y "un auténtico castigo lo que están sufriendo los onubenses" para viajar a Madrid tras la interrupción de la circulación ferroviaria a raíz del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y la activación del denominado plan alternativo de Renfe.

Según ha explicado el diputado nacional en una nota, "el trayecto Huelva-Madrid, que antes tenía una duración teórica de algo más de cuatro horas y que rara vez se cumplía debido a los continuos incidentes, se ha duplicado como consecuencia de los transbordos obligatorios y del cambio constante de medios de transporte", toda vez que "hay que coger tres trenes y un autobús en un servicio público que resulta claramente indigno".

A juicio de Tomás Fernández, "lo que ya de por sí era un viaje desastroso y nada fiable se ha convertido en una auténtica odisea, con lo que Huelva vuelve a pagar, una vez más, la falta de infraestructuras, el olvido y la desidia del Gobierno, para la que la provincia sigue sin existir ni siquiera después de haber sido tan golpeada por el terrible accidente".

Además, el diputado nacional ha advertido de que "uno de los principales problemas para los onubenses se está concentrando en el trayecto de ida", con "una espera mínima de hora y media en Sevilla después del ya conocido viaje tercermundista de 90 minutos entre Huelva y la capital hispalense".

Así, según ha detallado, los tres enlaces que se ofrecen desde Huelva, a las 06,30, a las 10,51 y a las 15,00 horas, presentan "importantes tiempos de espera en blanco, sin olvidar que a las 18,57 horas sale un tren Huelva-Sevilla que llega a la capital hispalense a las 20,35, con lo que no hay modo de enlazar para ir a Madrid" y, "además, hay una conexión para la ida desde Sevilla a Madrid a las 06,03 y que llega a la capital de España a las 11,14 horas que tampoco nos sirve a los onubenses si queremos viajar desde Huelva capital", ha dicho.

Tomás Fernández ha precisado que, "tras realizar el transbordo en Sevilla, los onubenses tienen que coger otro tren hacia Córdoba, donde según detalla la web de Renfe, el trayecto entre Villanueva de Córdoba y Córdoba se realiza por carretera, y ya desde allí hay otro transbordo para coger el tren a Madrid, con paradas en Ciudad Real y Puertollano".

El diputado nacional se ha cuestionado si "esto es un plan alternativo" y ha invitado a "los políticos que nunca han hecho algo por Huelva y que vendrán a hacerse fotos a desplazarse a la capital onubense en este magnífico plan alternativo, que no es tal". Ante esto, ha exigido "soluciones inmediatas y una planificación seria".

En este sentido, Tomás Fernández Ríos ha reclamado a Renfe "que corrija de inmediato el plan alternativo para garantizar enlaces compatibles con los horarios de salida desde Huelva, reduzcan las esperas y ofrezcan un servicio mínimamente digno para los onubenses".