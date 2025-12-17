Vox Huelva pide un paseo marítimo similar al de la ría en el tramo fluvial desde la zona de la Navidad a Santa Lucía

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva en rueda de prensa. - VO XHUELVA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha añadido una reivindicación a su petición de que se habilite una conexión peatonal "segura" entre el Polígono Pesquero Norte y la capital, una demanda "que fue aprobada" por unanimidad en el Pleno de marzo de 2021 y que en noviembre de 2024 fue "ratificada" por el PP en respuesta a una pregunta de la formación "sin que se haya cumplido hasta la fecha".

Así, el portavoz de Vox en el Consistorio, Wenceslao Font, señala que instan al equipo de Gobierno local a que, "conjuntamente con la Junta de Andalucía, estudie la puesta en marcha un proyecto para la conversión del paseo marítimo fluvial que existe en la actualidad entre la zona de la Navidad, las Colonias, Marismas del Odiel y Santa Lucía en un paseo marítimo de calidad similar al actual de la Ría".

Según ha explicado el concejal en rueda de prensa, "visto el éxito que ha supuesto para el desarrollo del turismo y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del centro la construcción del Paseo de la Ría", desde Vox abogan por que se ponga en marcha "un proyecto similar en este espacio de la capital".

Se trata de una iniciativa que, a juicio de Vox, "no solo mejoraría la accesibilidad y el disfrute del paisaje para los ciudadanos, sino que sería un elemento importante para promover la revitalización de la zona, impulsando la creación de nuevos comercios, restaurantes y actividades recreativas, lo que contribuiría, sin lugar a dudas, a dinamizar de manera significativa la economía de esa zona de Huelva que tanto lo necesita".

Por otra parte, Wenceslao Font ha vuelto a insistir en la "necesidad" de que se instale una pasarela peatonal, un paso peatonal regulado o "alguna medida de este tipo", entre las dos rotondas del Paseo Marítimo, la de acceso al Puente a Punta Umbría y la posterior; o lo que es lo mismo, entre el parque Paco Jiménez y la zona de la caseta de Aguas de Huelva, "ante los problemas de inseguridad que desde hace años denuncian los vecinos".

"El Ayuntamiento debe encontrar alguna solución, conjuntamente con la Autoridad Portuaria, que tiene la competencia en esa zona de la ciudad, que permita el tránsito de los ciudadanos de manera segura a las instalaciones del polígono, y que sea técnicamente viable según los criterios que se estimen desde el área de Tráfico y Movilidad del Consistorio", ha precisado el portavoz de Vox.

Font ha subrayado que para poder acceder al Polígono Pesquero Norte los ciudadanos "solo tienen dos opciones: o bien en coche o bien andando por debajo del Puente Nuevo sobre el río Odiel, cuyo tránsito no solo resulta peligroso por la falta de iluminación y de pasos de cebra, sino que, además, obliga a los onubenses de los barrios de La Navidad, Nuevo Molino, Las Colonias o La Merced a dar una vuelta de aproximadamente kilómetro y medio, en el mejor de los casos, para poder acceder a esas instalaciones de manera segura".

Así, apunta que "en muchas ocasiones desisten en su intento al tener que andar un gran tramo desde los pasos de peatones existentes, bien desde el semáforo de la barriada de Santa Lucía o bien a la izquierda en el paso de peatones frente al Sprinter".

"Por esa razón, muchos ciudadanos que transitan a pie, en lugar de dar esa larga vuelta optan por lo más rápido y directo y se juegan literalmente la vida cruzando de forma irregular entre las dos rotondas del Paseo Marítimo, con el peligro que ello conlleva, ya que en esta vía el tráfico de vehículos, como todos sabemos, es altísimo y realmente peligroso para los peatones", ha denunciado el concejal. Estas demandas serán llevadas al próximo Pleno ordinario del lunes.