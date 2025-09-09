Vox Huelva pide un registro municipal de electrodependientes para garantizar su protección ante cortes eléctricos

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva solicitará al equipo de Gobierno la creación de un Registro Municipal Voluntario de Personas Electrodependientes, con las "debidas garantías de confidencialidad y protección de datos personales, de adhesión estricta y totalmente voluntaria y libre", que permita "identificar a los residentes que dependan de dispositivos eléctricos indispensables "para mantener su vida, preservar su salud y facilitar la autonomía personal y familiar".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la viceportavoz municipal, María López, quien ha señalado que el apagón del 28 de abril de 2025 "trajo aparejadas sobre todo consecuencias especialmente graves para un grupo muy vulnerable de personas de nuestra sociedad que es el de aquellas que son electrodependientes".

Asimismo, ha destacado que, además, "los cortes de luz que se registran en la capital --el último en la madrugada del 2 de septiembre-- ponen de relieve la vulnerabilidad de las personas que dependen de equipos eléctricos vitales", por lo que ve "necesario tomar medidas".

"Hablamos de personas que para sobrevivir necesitan equipos médicos conectados permanentemente a la red eléctrica como respiradores, bombas de alimentación, dispositivos de oxigenoterapia, equipos de diálisis domiciliaria o incluso sillas de ruedas eléctrica", ha puntualizado.

En este sentido, ha indicado que para estas personas un corte de luz "puede suponer una amenaza real a su vida si no cuentan de manera inmediata con algún tipo de fuente alternativa de energía o una asistencia urgente".

De ahí que, además de la creación del registro, Vox vaya a pedir también mediante una moción que se establezca, en colaboración con los servicios sociales municipales y Protección Civil, "un protocolo de actuación específico para casos de cortes programados e inevitables o situaciones imprevistas de interrupción del suministro eléctrico".

Señala que las medidas que debe incluir son de "localización y contacto inmediato con las personas inscritas en el registro", así como el traslado "urgente" y la puesta a disposición de dispositivos "que garanticen el suministro", como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), "aplicando en todo caso un orden de prioridad en función del nivel de dependencia y la urgencia vital".

En tercer lugar, la moción de Vox aboga por "el impulso de líneas de ayuda o bonificación económica destinadas a sufragar total o parcialmente el coste de adquisición, mantenimiento o renovación de los dispositivos eléctricos indispensables" para las personas inscritas en el Registro Municipal de Electrodependientes, así como para dispositivos que "garanticen el suministro eléctrico para ellos, como equipos electrógenos o sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)".