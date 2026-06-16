Vox lleva al Congreso una PNL para defender a los pescadores de chirla de Huelva "frente a la discriminación"

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández. - VOX

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objetivo de defender los intereses de los pescadores españoles de chirla y "poner fin a la discriminación que sufren frente a otros países de la Unión Europea, especialmente Italia".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha advertido de que la situación que atraviesa el sector de la chirla en el Golfo de Cádiz constituye "un ejemplo paradigmático de las consecuencias negativas de una Política Pesquera Común cada vez más alejada de la realidad económica, social y productiva de nuestras costas".

Fernández ha recordado que las limitaciones impuestas sobre los caladeros tradicionales "han reducido drásticamente tanto las zonas autorizadas para la pesca como las jornadas anuales de actividad, dificultando la viabilidad económica de una flota de la que dependen cientos de familias en la provincia de Huelva".

A ello se suma, según ha criticado Vox, que cerca del 80% de los ejemplares presentes en las zonas actualmente habilitadas "no alcanzan la talla adecuada para su comercialización", lo que "compromete seriamente la rentabilidad de las campañas y amenaza la continuidad de numerosas embarcaciones".

Además, el actual Plan de Gestión de la chirla en el Golfo de Cádiz contempla, tal y como precisa el diputado nacional, mecanismos automáticos de cierre que "incrementan la incertidumbre del sector", estableciendo el cierre de las zonas de producción cuando el rendimiento medio de captura sea igual o inferior a 600 gramos por minuto y el cierre total de la pesquería una vez alcanzadas las 1.700 toneladas capturadas durante la campaña.

IGUALDAD DE TRATO CON ITALIA

Vox ha criticado igualmente la "desigualdad" existente dentro del propio mercado europeo. "Así, desde 2016, Italia disfruta de una excepción autorizada por la UE que permite capturar chirlas con una talla mínima de 22 milímetros, mientras que España continúa obligada a respetar la talla general de 25 milímetros", han señalado.

"Lo que se presentó como una medida temporal se ha convertido en un privilegio permanente para la flota italiana, recientemente prorrogado durante cinco años más, generando una competencia desleal que perjudica gravemente a nuestros pescadores", ha indicado Fernández.

El diputado onubense ha criticado también la "falta de eficacia" del Gobierno de Sánchez para defender los intereses del sector ante Bruselas. En este sentido, ha incidido en que, en respuesta a preguntas parlamentarias formuladas por Vox, "el Ejecutivo reconoció que la Comisión Europea ha ignorado las reclamaciones realizadas por España para equiparar las condiciones con Italia".

"Resulta evidente la incapacidad del Gobierno para hacerse respetar en las instituciones comunitarias y para defender a nuestros pescadores frente a decisiones que los perjudican directamente", ha lamentado.

CUATRO MEDIDAS PARA "SALVAR EL SECTOR"

A través de esta iniciativa parlamentaria, Vox propone solicitar a la Comisión Europea "la inmediata equiparación del régimen jurídico aplicable a la chirla, autorizando en España la captura de ejemplares de 22 milímetros de talla mínima en igualdad de condiciones con Italia".

Del mismo modo, plantea impulsar estudios científicos y planes de gestión adaptados por zonas que permitan justificar técnica y legalmente esta medida ante las instituciones comunitarias.

Por otro lado, desde Vox quieren "denunciar las asimetrías regulatorias existentes dentro de la Política Pesquera Común y promover su reforma para evitar discriminaciones entre flotas nacionales", además de "defender con firmeza los intereses del sector pesquero español en todos los foros europeos, frente a decisiones burocráticas que perjudican a la costa, al empleo y a la economía nacional".

"España no puede seguir aceptando una Política Pesquera Común que exige sacrificios constantes a nuestros pescadores mientras concede excepciones permanentes a otros países. Los profesionales de la chirla merecen competir en igualdad de condiciones y contar con un Gobierno que defienda de verdad sus intereses", ha concluido Tomás Fernández.