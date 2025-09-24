Vox pide a Junta un convenio con el Gobierno para anticipar ayudas a agricultores del Condado

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este miércoles a la Junta que firme un convenio con el Gobierno central para que se anticipen las ayudas que se comprometieron con los agricultores del Condado de Huelva para "renaturalización".

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha anunciado que su grupo ha registrado una proposición no de ley en defensa de los agricultores de la Corona Norte de Doñana que recoge las demandas de los representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva.

Ha recordado que el pasado lunes la plataforma "instó" a los grupos parlamentarios para suscribir una proposición no de ley "al objeto de que se respaldaran que 1.200 hectáreas de esa zona del condado formasen parte de ese proceso de renaturalización de los terrenos afectados por ese plan especial".

Gavira ha subrayado el papel de Vox "en la defensa de este asunto, ya que fuimos el grupo que presentó en la anterior legislatura la primera proposición no de ley": "Nosotros siempre vamos de la mano de los agricultores, somos la correa de transmisión de los agricultores y trasladamos en nuestras iniciativas el deseo de los agricultores".

En este sentido, Gavira ha manifestado que "los agricultores se han sacrificado y han dejado de cultivar", así como que "la convocatoria del Ministerio no solo llega tarde", sino que además "es insuficiente", ya que "solo recoge un tercio de la zona afectada". En este sentido, el portavoz ha criticado que los agricultores "todavía no hayan cobrado".