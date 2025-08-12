Vox se reúne con el PP para "seguir negociando" ayudas a los viñedos del Condado afectados por el mildiu

El parlamentario andaluz por Huelva de Vox, Rafael Segovia, y el diputado provincial de la formación en la provincia, Miguel Ángel Sánchez, a las puertas de la Diputación Provincial. - VOX

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por Huelva de Vox, Rafael Segovia, y el diputado provincial de la formación en la provincia, Miguel Ángel Sánchez, han mantenido este martes una reunión con el Grupo Popular de la Diputación, que gobierna la institución territorial con mayoría absoluta, para continuar con las negociaciones de las ayudas directas a los viñedos del Condado afectados por el hongo mildiu.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, tras el encuentro entre ambas formaciones políticas, Rafael Segovia ha indicado que "el principal objetivo de estas negociaciones es garantizar la continuidad de la actividad vitivinícola en la provincia y salvaguardar el ecosistema del entorno de Doñana, puesto que se trata de un cultivo de secano que consume poca cantidad de agua".

"A pesar de que nosotros solo tenemos un concejal en La Palma del Condado, frente a ocho del PP y cuatro del PSOE; un diputado provincial frente a 14 del PP y once del PSOE; y un diputado andaluz frente a seis del PP y 4 del PSOE, y a que ambos partidos gobiernan Andalucía y España, hemos tenido la capacidad no solo de dar a conocer el problema tan grave que sufre este sector en Huelva, sino también de implicar al Ayuntamiento de La Palma, a la Diputación y al Parlamento de Andalucía en la búsqueda de una solución urgente", ha aclarado el parlamentario.

En este sentido, ha añadido que "si Vox tuviera una representación suficiente para depender de sí mismo, estas ayudas ya serían una realidad".

Por su parte, Sánchez Cuéllar se ha mostrado "moderadamente optimista", dado que "aunque todavía no se puede hablar de plazos y cantidades, Vox ha conseguido reabrir unas negociaciones" que consideran "fundamentales para el futuro de este sector en la provincia" y que "deberían materializarse en unas ayudas que sean eficaces y que lleguen a tiempo".

Por ello, el diputado provincial ha señalado que "durante esta semana se estudiarán las distintas posibilidades planteadas y la semana que viene mantendremos una nueva reunión".

Con respecto a la postura de Vox en frente a la "delicada situación" del sector primario, Sánchez Cuéllar ha señalado que son el "único partido" que "apuesta decidida e incondicionalmente por el sector primario, mientras que PP y PSOE se abrazan a un Pacto Verde Europeo que está arruinando a agricultores, ganaderos y pescadores".