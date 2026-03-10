WofestHuelva arranca esta semana con el objetivo de reivindicar "la importancia real de las creadoras"

Presentación de la undécima edición de WofestHuelva. - WOFESTHUELVA

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

WofestHuelva, Muestra de Cine realizado por Mujeres, ha presentado este martes la programación oficial de su undécima edición, que se celebrará del 12 al 14 de marzo con el objetivo de reivindicar "la importancia real" de las creadoras en el mundo audiovisual, promoviendo, inspirando y potenciando la inclusión de la mujer para "acortar la brecha de género en la industria cinematográfica y creando nuevos referentes en los que las cineastas estén justamente representadas".

Según ha indicado la organización del festival en una nota de prensa, con esta vocación, la muestra concede este año su Premio Wofest a María Ripoll, una cineasta "imprescindible" cuya trayectoria "simboliza la excelencia y la perseverancia". Al ser la directora más taquillera de la historia de nuestro país, su figura se convierte en "un espejo de éxito y profesionalidad donde las futuras generaciones de cineastas pueden mirarse para confirmar que el talento femenino no solo tiene voz propia, sino también la capacidad de conquistar de forma masiva las salas de cine".

Durante el acto de presentación, la directora de WofestHuelva, María Luisa Oliveira, ha destacado que se trata de una edición con una programación "de calidad" y que contará con "directoras y creadoras que son referencia a nivel nacional". Además, ha subrayado que la muestra es la cantera de muchas creadoras y cineastas onubenses, por lo que ha mostrado el "orgullo de ser esa plataforma de lanzamiento para ellas".

Además, Oliveira ha recodado la figura de María Clauss, fundadora y codirectora de WofestHuelva trágicamente fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz el pasado mes de enero. Un recuerdo que ha sido refrendado por todas las autoridades presentes en el acto. "Es una edición muy compleja para todo el equipo, pero el mejor homenaje que podíamos hacerle es seguir adelante, como ella habría querido", ha señalado.

La directora también ha señalado que el cartel y la escenografía de esta undécima edición son "un particular homenaje a María". "Ella quería flamencos este año en el cartel y aquí los tenemos", ha añadido.

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha afirmado que "hay que trabajar por la igualdad todo el año", y Wofest es "un claro ejemplo de ello", ya que "promueve el cine desde la mirada de mujeres creadoras y crea referentes para las nuevas generaciones, además de ser una gran plataforma por la igualdad".

La diputada provincial de Igualdad y Familia, María del Mar Martín, ha indicado que Wofest es "un referente cultural y reivindicativo", y "contribuye de forma decisiva a una sociedad más igualitaria". "Desde la Diputación de Huelva reafirmamos nuestro compromiso con Wofest, que no solo exhibe el talento de las directoras, sino que también es una plataforma necesaria para ofrecer nuevos referentes", ha señalado.

Por otro lado, la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Teresa Herrera, ha trasladado su "enhorabuena a las directoras por el compromiso en un año muy especial y complicado". Herrera ha hecho hincapié en que Wofest "da visibilidad a un arte donde la mujer se ha tenido que abrir paso". "Es un cine hecho por mujeres, pero para todos los públicos, para hombres y mujeres, y para todas las edades, es intergeneracional", ha apostillado.

Por otro lado, la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Huelva, Susana Duque, ha resaltado que se trata de una muestra "de una gran calidad y que se supera cada año". "Muchas gracias a las directoras por esta iniciativa y por apostar de manera tan decidida por ella", ha añadido.

En similares términos se ha expresado el director técnico del Área de Cultura de la Universidad de Huelva, Daniel Mantero, que ha recordado que "la Universidad de Huelva estuvo desde el principio apoyando a Wofest y estará siempre". "Es una joya que tenemos en nuestra ciudad y que se respeta en toda España, y me consta que hay muchas ganas de participar por parte de las creadoras", ha remarcado.

Por último, la subdirectora de la sede La Rábida de la UNIA, Celia Sánchez, ha asegurado que es "un orgullo participar de forma activa en Wofest". "Cultura, igualdad y formación son valores compartidos por UNIA y Wofest, y por eso para nosotros es muy importante seguir apoyando esta iniciativa. La programación refleja la diversidad de las miradas femeninas", ha subrayado.

PROGRAMACIÓN

La programación desgranada para esta edición arranca con la ya tradicional apuesta de WofestHuelva por la formación y el encuentro educativo. La actividad comenzará el jueves 12, a las 09,30 horas en la sede iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en La Rábida, donde la propia María Ripoll impartirá una masterclass de dirección de cine orientada a profesionales y alumnos del sector.

El compromiso con la educación se traslada a la Universidad de Huelva el viernes 13, a las 09,30 horas, donde alumnos de la ESO y Bachillerato de diversos institutos de la provincia asistirán a la proyección de la película 'Bella' y participarán en un coloquio con la activista Ana Bella Estévez y el codirector del filme, el onubense Manuel H. Martín.

La programación cinematográfica en el Gran Teatro se inaugurará oficialmente el jueves, a las 20,00 hora, con la gala de entrega del Premio WofestHuelva a María Ripoll, tras la cual se proyectará 'Calle Málaga', la última obra de Maryam Touzani protagonizada por Carmen Maura, una cinta que explora con maestría el derecho a la libertad y la identidad en la madurez.

Las proyecciones continuarán el viernes 13, a las 19,00 hora con 'También esto pasará', dirigida por la premiada María Ripoll, que protagonizará un encuentro con el público, seguida a las 22,00 hora por la obra de Kaouther Ben Hania 'La voz de Hind', que reconstruye, a través de una historia real, la tragedia humanitaria en Gaza.

El sábado 14, la jornada comenzará a las 18,00 horas con el documental animado 'Bella', un hito del cine social que contará con un encuentro posterior con el equipo de dirección y con su protagonista. El talento de la tierra tendrá su espacio central el sábado, a las 20,00 horas, con la sección competitiva 'Made in Huelva', que este año regresa presentando una selección de siete cortometrajes dirigidos por diez realizadoras onubenses.

Las cineastas que optan al premio son María Barragán por 'Trapos sucios'; Ruth Flores y María Izquierdo por 'Por huevos'; Ángeles Mora y Yolanda Gómez por 'La peluca mágica'; Marta Maldonado por 'Alerta'; Kenia Mestre por 'La vida en los escenarios'; Olga Navalón y Bea Hohenleiter por 'Que me alimente'; y Marta Balón por 'A mamá con Jamón'.

El fallo del premio, dotado con 1.000 euros, recaerá en un jurado profesional compuesto por la productora Pilar Crespo, el gestor cultural y también director Marcos Gualda y Susana Duque. Al premio del jurado se sumará el reconocimiento otorgado por el propio público mediante votación directa en la misma sesión.

El estreno de 'Tres adioses', de Isabel Coixet cerrará el sábado, a las 22,00 horas, las proyecciones de la muestra. WofestHuelva, Muestra de Cine realizado por Mujeres, refuerza además su vocación territorial llevando la película Calle Málaga a diferentes municipios de la provincia, facilitando el acceso gratuito al cine de calidad en el entorno rural. Cartaya, Villarrasa, Villanueva de los Castillejos, Santa Ana la Real, El Campillo y El Cerro de Andévalo son este año las localidades en las que se llevarán a cabo las proyecciones de manera gratuita.