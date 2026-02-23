WWF califica de "inexplicable" el "insistir" en mover pozos en Matalascañas (Huelva) y no ejecutar obra de ETAP de Palos

Archivo - Imagen de la playa de Matalascañas - ARCHIVO/EUROPA PRESS/CEPSA

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La organización conservacionista WWF ha señalado que es "inexplicable" que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) "insista en mover los pozos" en Matalascañas "como solución para Doñana" que supone "mover el problema" y "no ejecutar de urgencia" las obras de la ETAP de Palos de la Frontera, "declarada de interés general y utilidad pública".

En un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha aseverado que es "totalmente inadmisible" que cinco años después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por "no proteger Doñana e incumplir la normativa europea de protección del medioambiente", y casi tres años desde que se publicara el Real Decreto Ley 423, que declaró de interés general la mejora del abastecimiento a Matalascañas a través de los aportes de aguas de la ETAP de Palos, "dicha obra no se esté ya ejecutando sobre el terreno".

"Es una obra de utilidad pública, de interés general, que cuenta además con el apoyo de todos los sectores, de todos los implicados, de todos los agentes sociales. Por ello, que no se haya puesto en marcha aún es totalmente inaceptable", ha subrayado.

Por ello, Carmona ha insistido en que hay que instar a la responsabilidad de "todas" las administraciones que "de una vez por todas se ejecute esta obra y se aporte el agua a Matalascañas desde la ETAP de Palos".

Por ello, considera que es "lógico" que el Misterio "haya decidido someter a un procedimiento de evaluación ambiental el proyecto para reorganizar los pozos de abastecimiento de agua en Matalascañas". "Porque, como hemos dicho en numerosas ocasiones, tanto en el Consejo de Doñana como en los medios de comunicación, este proyecto generará efectos impactantes y negativos sobre el medio ambiente", ha abundado.

"Trasladar los pozos es un mero traslado del problema, ya que al intentar mejorar las lagunas, empeoraría otro tipo de ecosistemas de Doñana, por lo que esta decisión del ministerio lo confirma", ha señalado.

Al respecto, Carmona ha asegurado que la "solución" la tiene el Ministerio, puesto que esta obra fue declarada de interés general, por lo que "tiene la posibilidad de usar la expropiación forzosa de urgencia porque es de utilidad pública".

"La resistencia de la Confederación Hidrográfica y de otras administraciones puede conducir a que la Comisión Europea pueda acabar pidiendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que España sea multada por no querer cumplir la sentencia", ha comentado.

"Exigimos responsabilidad a la ministra como máxima responsable en este caso de la Confederación Hidrográfica y que ponga de una vez por todas orden y ejecute los proyectos que están incluidos en el plan hidrológico. Hay que traer ya el agua superficial a Matalascañas, no podemos seguir esperando", ha finalizado.