WWF destaca el "consenso" del Consejo al rechazar el deslinde de Doñana por "no ajustarse a criterios técnicos"

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

La organización WWF ha destacado el "consenso" de las entidades y miembros que forman parte del Consejo de Participación de Doñana, a excepción del propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que han rechazado la propuesta de deslinde de las marismas de Almonte, Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla) porque "no se ajusta a los criterios técnicos, científicos y de marco normativo del Parque Natural".

En un audio remitido a los medios de comunicación tras el Pleno Extraordinario celebrado este jueves en el que se ha debatido sobre esta propuesta, el portavoz de WWF, Juanjo Carmona, ha remarcado que el Consejo de Participación ha decidido informar negativamente, porque "prácticamente todos sus miembros, a excepción de los votos del Ministerio, han rechazado el deslinde".

Por ello, Carmona ha señalado que se ha pedido al ministerio que "atienda los recursos y las alegaciones presentadas, así como las que se interpondrán en los próximos días, dentro del propio proceso", con el objetivo de que "suspenda el deslinde por sus errores y sus fallos a la hora de establecer criterios".

Asimismo, se ha solicitado la constitución de una comisión científica que "valore toda la información que existe sobre Doñana, sus ecosistemas, los compromisos internacionales de conservación" y, a partir de ahí, "haga una propuesta ajustada a la realidad del espacio natural".

"Esperemos que el Ministerio y Costas acojan, en este caso, ese brazo tendido que desde Doñana, desde el Consejo, se le está lanzando por el bien de la conservación de este espacio natural. La marisma de Doñana es una marisma de agua dulce en su mayor parte. Dos tercios de la marisma no se pueden convertir en marismas salinas y el Espacio Natural estaría obligado a hacerlo si se aprueba este deslinde", ha valorado.

Al respecto, Carmona ha explicado que si se llegase a producir el deslice como ha propuesto el Ministerio, "el Espacio Natural tendría que intervenir para convertir la marisma en agua salada" y "estaría destruyendo los valores que hacen a Doñana como un lugar único".

Asimismo, ha señalado que Doñana es "un lugar con una singularidad, con una normativa y un grado de protección específico" y que "hay que incluir dentro del proyecto de deslinde".

"Aún se puede reconducir la situación en beneficio de la conservación natural de las marismas de agua dulce. Todos hemos coincidido que el deslinde hay que realizarlo, pero debe afectar a aquellas zonas que son realmente mareales y que históricamente han sido mínimos y lo siguen siendo", ha concluido.