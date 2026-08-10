WWF dice que el incendio de Niebla "evidencia el peligro" de los eucaliptales "abandonados" en Huelva

Zona afectada por el incendio forestal declarado en la localidad onubense de Niebla. - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La organización ambientalista WWF ha expresado este lunes su "preocupación" ante la evolución del incendio forestal originado el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva) y ha advertido de que esta emergencia "deja en evidencia el grave riesgo de seguridad que suponen las grandes superficies de eucaliptales y pinares de cultivo industrial abandonadas en la provincia de Huelva", a las que ha calificado de auténticos "polvorines".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha señalado que el avance de las llamas "en una zona con abundante cultivo forestal industrial sin gestión ni mantenimiento preventivo" era "una situación advertida hace ya más de diez años" por ecologistas y colectivos locales, como la plataforma 'Fuegos Nunca Más' a través de su portavoz Juan Romero.

"Sencillamente mediante el conocimiento del territorio, de la naturaleza y aplicando el sentido común a lo que estaba ocurriendo en las zonas de cultivos forestales de Huelva, se había advertido de que, si no se llevaban a cabo acciones de restauración, poner monte mediterráneo y eliminar estas grandes masas industriales abandonadas, íbamos a ver un gran incendio como el que desafortunadamente está ocurriendo ahora mismo", ha remarcado Carmona.

Desde la organización ecologista se ha subrayado la gravedad de un fuego que "no solo está afectando a estas plantaciones industriales, sino también al medio natural de alto valor ecosistémico", al tiempo que "compromete la vida de los vecinos de la zona y la seguridad de los retenes y equipos de extinción desplegados".

Carmona ha deseado "de corazón toda la suerte" a los efectivos en un operativo "complicadísimo", recordando que, según los datos aportados por la Junta de Andalucía, el incendio se encuentra actualmente "fuera de capacidad de extinción".

Ante este escenario, WWF ha instado a las administraciones autonómicas y locales a que este suceso suponga "un punto de cambio brutal" en la política de gestión forestal de la provincia de Huelva. La entidad exige destinar fondos públicos para "eliminar de manera inmediata" estas masas forestales sin uso, "muchas de ellas ubicadas en suelo público autorizado por la Administración andaluza y apoyadas en su día por ayuntamientos locales".

"Estos incendios en Huelva no se producen por despoblamiento o por falta de actividades en el campo; se producen porque tenemos verdaderos polvorines, 'bosques butaneros', que necesitan una sola chispa para que ardan miles y miles de hectáreas", ha enfatizado el portavoz de WWF.

Finalmente, Carmona ha apelado a "poner sentido común" y a escuchar a los vecinos y expertos locales de municipios como Berrocal, ejecutando las labores de prevención y restauración ambiental "necesarias" para "evitar que la provincia de Huelva vuelva a sufrir catástrofes de esta magnitud".