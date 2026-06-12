WWF rechaza el levantamiento de las restricciones de agua en La Rocina

Junta de Explotación de la Masa de Agua Subterránea La Rocina. - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización WWF ha mostrado su rechazo a que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) haya levantado las restricciones de agua a los usuarios de la Masa de Agua Subterránea La Rocina, ya que la medida, a su juicio, "no se justifica" por los resultados de los dos últimos años, puesto que el acuífero "sigue estando en mal estado".

Así lo ha señalado el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, en un audio remitido a Europa Press, en el que ha asegurado que en la reunión de la Junta de Explotación de la Masa de Aguas Subterráneas de La Rocina, han mostrado su rechazo al acuerdo para levantar las restricciones del uso de las aguas del acuífero en esta zona del mismo".

Así, Carmona ha aducido que "teniendo en cuenta solamente los datos de los dos últimos años de lluvias y de actuaciones en el acuífero, no se justifica dicha medida".

"Hay que recordar que el conjunto del acuífero sigue estando en mal estado y también venimos de un periodo previo de más de 12 años sin un año húmedo. Lo que es la prueba más palpable de que hay que estar mejor preparados y pensar en el largo plazo, no exclusivamente en los momentos coyunturales, como está haciendo en este caso la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya que por un par de años mejores volvamos al sistema de explotación que ha puesto al acuífero al borde del abismo, sencillamente es inadmisible", ha aseverado.

Por ello, Carmona ha insistido en que es "evidente" que el acuífero en su conjunto está en "mal estado" y "se demuestra con los datos científicos" y "con la ley en la mano". "Entendemos que además su división en zonas meramente administrativas, como ocurre ahora mismo, además de ser artificial, sabemos que no funciona, por lo que hay que aplicar el principio de precaución y mantener esta medida de restringir el uso del agua del acuífero, principalmente para regadío, hasta que no haya una mejora conjunta de todo el sistema".

"Además, se afirma que los regadíos ilegales o los usos ilegales han descendido en esta zona, pero los datos no son tan positivos como se dice. Sigue habiendo bastante superficie ilegal fuera del radar de la Administración, tal y como ha demostrado WWF en sus últimos informes y en los últimos datos recientes que se tienen de esta zona. La administración solamente computa determinados tipos de cultivo y hay que estar a toda la superficie regada dentro de la masa", ha enfatizado.

Por todo ello, WWF ha señalado que esta medida "no es acertada, es un error importante", porque el acuífero "necesita un trabajo en conjunto y a largo plazo". "No se puede ir pensando en lo coyuntural y no se puede pensar en el acuífero como una zona estanca dividida en zonas estancas donde lo que se haga en una no va a tener consecuencias en la otra".

Por lo tanto, según ha subrayado Carmona, "esa falta de visión a largo plazo es lo que hay que rectificar por parte de la administración y llevar a cabo medidas que impliquen la recuperación real del acuífero a largo plazo", porque "eso es lo que va a asegurar el futuro tanto para la masa de agua como para los agricultores como para los espacios naturales".