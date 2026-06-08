WWF solicita una reunión "urgente" del Consejo de Participación para analizar los incendios en Doñana

Imagen de archivo del incendio en el paraje del Rincón del Membrillo, en Almonte (Huelva). - INFOCA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización ecologista WWF ha solicitado una reunión "urgente" del Pleno del Consejo de Participación de Doñana, o en su defecto de la Comisión Permanente, para que la Junta de Andalucía informe sobre los incendios sucedidos este año y que han afectado al Parque Nacional, especialmente, el que se originó el pasado 24 de mayo en el Rincón del Membrillo.

Según ha indicado, en un audio remitido a los medios de comunicación, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha explicado que como miembro del Consejo de Participación han solicitado una reunión "urgente" para que las administraciones competentes informen sobre los incendios que han afectado al entorno del Parque Natural de Doñana, pero, especialmente, los del Rincón del Membrillo, que afectó a "una zona de alto interés medioambiental", así como el que se produjo al sur de la zona de protección de La Rocina.

"Hablamos de una afectación bastante importante entre ambos incendios y es necesario, y por ello lo pedimos, que se informe a los miembros del Consejo de Participación de las circunstancias en torno a estos siniestros", ha abundado.

Al respecto, Carmona ha insistido en que el Consejo de Doñana "puede y debe ser informado" sobre estas cuestiones, por ello, espera que la Junta de Andalucía "no se escude en que no se puede celebrar la reunión porque en estos momentos el Gobierno andaluz se encuentra en funciones", ya que "dentro de las actuaciones que se pueden llevar a cabo es una reunión de estas características".

"Recientemente se ha celebrado, por ejemplo, el patronato de la Fundación Doñana 21 o se hacen diariamente muchísimas actuaciones por parte del Gobierno y mucho menos Andalucía está en estos momentos parada por estas cuestiones", ha aducido.

En la petición dirigida al presidente del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, Enrique Mateos, la organización señala que, una vez dados por extinguidos, es "absolutamente imprescindible que se ofrezca a los miembros del Consejo de Participación la información sobre el origen, superficie afectada, daños ambientales y materiales, trabajos llevados a cabo para la extinción, problemas detectados en cuanto a dotación, medios, etc.".

"Entendemos que esta información, en algunos casos, será aún provisoria o estará aun en investigación, pero aun así consideramos que ante la grave situación que ha vivido el Parque Nacional, corazón de este Espacio Natural, los miembros del Consejo han de tener desde el primer momento todo el conocimiento disponible para poder dar seguimiento adecuado a la evolución de la cuestión", ha insistido.

Además, WWF España se pone a disposición de este Consejo de Participación y del equipo de gestión del Espacio Natural para "aportar cuanto conocimiento técnico y colaboración sea oportuna". "En este sentido, consideramos que la experiencia de colaboración y participación llevadas a cabo desde 2017 en el marco de las consecuencias del incendio de Las Peñuelas es un ejemplo de gran interés para el desarrollo de las actuaciones que se deban llevar a cabo para paliar los efectos de estos incendios en el Parque Nacional".

"Asimismo, consideramos oportuno que se presenten los datos de los incendios habidos en la Comarca de Doñana durante este año 2026, aun cuando no hayan afectado al Espacio Natural, puesto que el estado de las áreas forestales de la Comarca está íntimamente ligado al espacio protegido, ya sea como corredores, zonas de alimentación de especies, zonas de anidamiento, etc.", añaden.