Zalamea la Real (Huelva) acoge el domingo la primera prueba del Campeonato de España de Cross-Country de Motocross

Zalamea la Real (Huelva) acoge el próximo domingo, 15 de febrero, la primera prueba del Campeonato de España de Cross-Country de Motocross, puntuable también para el Campeonato de Andalucía y de Extremadura. Organizado por el moto club Tragatierra y la Federación Andaluza de Motociclismo, la prueba reunirá a los mejores pilotos nacionales en un recorrido "exigente, técnico y espectacular", en el circuito denominado 'El Mochu'.

El diputado de Deportes de la Diputación, Juan Daniel Romero; el alcalde de Zalamea la Real, Diego Rodríguez; Rubén Palmar, miembro del moto club Tragatierra; y Miguel González, gerente de Snell Cuenca Minera, patrocinador de la prueba, han presentado esta mañana este Campeonato de España que reunirá a casi un centenar de participantes, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Juan Daniel Romero ha asegurado que "Zalamea la Real vivirá una prueba de muy alto nivel, en un circuito espectacular que hará las delicias de los pilotos y de los aficionados al motocross" y ha reiterado el apoyo de la institución provincial a este tipo de eventos que "ponen a la provincia de Huelva en el escaparate deportivo nacional".

Por su parte, el alcalde de Zalamea la Real ha destacado el trabajo que ha realizado el moto club de la localidad "con el objetivo de ofrecer un evento de primer nivel y que esté a la altura de las expectativas de pilotos, equipos y aficionados". La organización, ha añadido el primer edil, "está cuidando cada detalle para garantizar un trazado exigente, seguro y atractivo; así como unas condiciones óptimas para el desarrollo de la competición".

Por último, tanto el representante del moto club Tragatierra, Rubén Palmar, como Miguel González, gerente de Snell Cuenca Minera, han resaltado la importancia de acoger este tipo de eventos en el municipio y han animado a los amantes del motocross a presenciar en directo este Campeonato de España.

Junto con Zalamea la Real, Jerez de los Caballeros (Badajoz) y Los Navalucillos (Toledo), en marzo, y Okondo (Álava), en abril, también serán sedes del Campeonato de España de Cross-Country de Motocross.