La alcaldesa de Jerez (Cádiz) entrega a Jorge Lorenzo el Premio del Motor Ciudad de Jerez 2026

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, del consejero de Turismo, Arturo Bernal, en la entrada del Premio del Motor Ciudad de Jerez 2026 a Jorge Lorenzo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, del consejero de Turismo, Arturo Bernal, y del vicepresidente ciudadano del Consejo Local del Motor, Pepe Hermosín, ha hecho entrega al piloto Jorge Lorenzo del Premio del Motor Ciudad de Jerez 2026 que reconoce su trayectoria en el mundo del motor.

Tal y como ha emitido el Consistorio jerezano en una nota, la entrega del premio ha tenido lugar en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto en el transcurso del Gran Premio de España de Moto GP. La alcaldesa ha manifestado que "para Jerez es un honor Jerez recibirte. Siempre estás vinculado a Jerez, siempre hablando bien y proyectando Jerez", ha afirmado.

Asimismo, la alcaldesa ha precisado que el piloto Jorge Lorenzo forjó su palmarés de campeón del mundo en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. "Para nosotros es una alegría que Jerez se haya convertido en un talismán para ti. Te llevas a otro talismán en imagen, que es Ángel Nieto que da nombre al Circuito de Jerez. Agradecemos al Consejo Local del Motor que te haya elegido para recibir este premio", ha subrayado.

Por su parte, Jorge Lorenzo ha expresado su agradecimiento por la concesión del Premio Ciudad de Jerez 2026. "Gracias por el premio, es muy bonito (el busto de Ángel Nieto)". El piloto cinco veces campeón del mundo ha confesado que el acto de entrega de este premio "es una jornada que nunca olvidaré ya para mí fue un placer recibir una curva en mi nombre (en 2013). He ganado cinco veces aquí. Conseguí la primera victoria en lluvia en 250cc", ha rememorado.

Jorge Lorenzo ha tenido palabras de reconocimiento hacia Circuito de Jerez-Ángel Nieto y de agradecimiento a la afición que se da cita en el Mundial. "Después de 23 años de mi debut, hemos visto carrerones de pilotos españoles que remontaron y pusieron todo el corazón para ganar delante de este público tan especial de Jerez, que siempre viene con buenas vibraciones y energía", ha asegurado. Por su parte Pepe Hermosín ha comentado que "es un honor que otra leyenda del Motociclismo como Jorge Lorenzo tenga este premio".