La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita a Félix Moreno tras su insignia de Honor de la Asociación Cultural 'Raíces'

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García Pelayo, en la Gala del 25 aniversario de la Asociación Cultural Pro Reyes Magos 'Raíces'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido a la Gala del 25 aniversario de la Asociación Cultural Pro Reyes Magos 'Raíces', en la que se ha hecho entrega de la insignia de Honor a Félix Moreno, que fuera Rey Mago en 2019, por su trayectoria altruista y solidaria con la comunidad.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz y Susana Sánchez Toro, ha felicitado al homenajeado y ha tenido palabras de elogio para la asociación "por su defensa de la tradición de los Reyes Magos frente a otros personajes navideños importados'; y también "por la importante labor que realizan durante todo el año en beneficio de los colectivos más desfavorecidos para que la ilusión del 5 de enero se mantenga durante todo el año".

Según ha recogido el Consistorio en una nota, García-Pelayo ha destacado los valores que caracterizan a Félix Moreno "la solidaridad, el trabajo, la discreción, la constancia y la voluntad de estar cuando hace falta".

"Hoy no solo te felicita una asociación. También te felicita una ciudad entera"; y ha recordado que fue Rey Mago en 2019, "ser Rey Mago en Jerez no es representar un papel una noche, es asumir una responsabilidad de ilusión y de entrega. Félix Moreno ya sabe lo que significa llevar la ilusión de los Reyes Magos en Jerez. Y quienes conocen esta tradición saben que ser Rey Mago aquí, saben que es aceptar una gran responsabilidad emocional y social", ha valorado.

En cuanto a la Asociación, la primera edil ha señalado que "os quiero felicitar de manera muy especial por vuestro 25 aniversario". "Son 25 años que se cumplen con esfuerzo, con vocación, con unión y con una fuerte vocación de servicio a los demás. Habéis trabajado duro para mantener vivas las tradiciones y fomentar la solidaridad en nuestra ciudad", ha subrayado.

Por su parte, el presidente de la Asociación, Rafael López, ha agradecido a la alcaldesa su presencia en el acto y el compromiso del Ayuntamiento con las tradiciones "en un acto especialmente significativo para nosotros ya que cumplimos un cuarto de siglo manteniendo viva la llama de la ilusión y el compromiso".

López ha dado las gracias a su junta directiva y a todas las personas y entidades que han hecho posible que la Asociación siga sumando años. Además, ha destacado del homenajeado que "hablar de ti es hablar de Jerez en su vertiente más humana".

"Eres un empresario de éxito, sí, pero tu mayor patrimonio no se mide en números, sino en gestos. Tu trayectoria está marcada por un altruismo silencioso, de ese que no busca la foto, sino la solución; de ese que no espera el aplauso, sino el bienestar del prójimo", ha valorado.

La Asociación Cultural Pro Reyes Magos Raíces cumple este año los 25 desde su fundación como antiguos Reyes Magos de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. En la actualidad, lo componen 125 socios y va creciendo año tras año.

El objetivo de la entidad es llevar la ilusión con la presencia de los Reyes Magos y su séquito cada Navidad a los núcleos rurales de la provincia de Cádiz, a los colegios, a los niños enfermos del Hospital de Jerez asociado a 'Proyecto por una Sonrisa' y a los asilos bajo el lema, 'Abuelito Feliz'.

Por su parte, Félix Moreno es una persona muy conocida en la ciudad por su faceta de empresario y por su faceta solidaria, montó su primer taller en la avenida de Arcos y desde entonces, los talleres con su nombre se han multiplicado y han sido considerados entre los 10 mejores de España.

Es presidente de Asoreca, la Asociación de Reparadores de Automóviles de la provincia de Cádiz, que representa a más de 400 talleres y forma parte de la red Eurotaller.