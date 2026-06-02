La alcaldesa de Jerez presenta el Plan Municipal contra el Cambio Climático con 38 medidas

La alcaldesa de Jerez, María José Garcia-Pelayo, presentando el Plan Municipal contra el Cambio Climático. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha presidido este martes la reunión del Consejo Local de Medio Ambiente, en el que se ha presentado a los consejeros los documentos relativos al Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) y al Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que una vez aprobados en este foro se elevarán a Pleno para su debate y aprobación, dando así continuidad al proceso de planificación climática y energética del municipio. Se trata de un plan con 38 medidas, según ha indicado.

En una nota, ha añadido que con estas actuaciones el Ayuntamiento reafirma su "compromiso con la sostenibilidad, la resiliencia frente al cambio climático y el cumplimiento de los objetivos ambientales y energéticos establecidos a nivel europeo, nacional y autonómico", marcando ambos documentos la hoja de ruta municipal en materia de sostenibilidad y adaptación climática.

La alcaldesa ha dado las gracias por su trabajo al equipo de la Delegación de Medio Ambiente y a la empresa Cetema, "que es la que ha coordinado con muchísimo rigor y seriedad esta labor". Asimismo, ha señalado que se trata de un plan de 38 medidas que se dividen en tres bloques distintos. De ellas, "23 medidas son para la mitigación de las consecuencias del cambio climático, diez para adaptarnos a las consecuencias del cambio climático y cinco para apoyar a las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social", según ha explicado.

Además, se ha referido a que Jerez sufre fenómenos meteorológicos muy adversos como danas, episodios de calor y sequías, y que tanto estas medidas de mitigación para hacer frente al cambio climático, como las medidas de adaptación para mejorar la ciudad desde todos los puntos de vista "son necesarias".

Igualmente, ha señalado que este plan también tiene como objetivo "garantizar la salud pública, pues cuanto más sostenible sea la ciudad, más se garantiza también la salud de los ciudadanos".

En este punto, la alcaldesa ha recordado algunas medidas que ya se han puesto en marcha en la ciudad para mejorar la sostenibilidad de la ciudad, como la incorporación a la flota de autobuses de 25 nuevos vehículos no contaminantes, así como los otros 25 que llegarán a finales de este año. Igualmente, ha apuntado entre estas medidas ecológicas que "todas las reposiciones de luminarias que se están haciendo son de tipo LED, para garantizar mayor eficiencia energética".

Asimismo, ha destacado que en los edificios públicos municipales se están instalando placas fotovoltaicas para garantizar el suministro de energía solar y el ahorro de energía. También ha recordado el Plan Árbol de Jerez y las medidas para el confort climático en los centros educativos. Del mismo modo, ha señalado que "todas las obras que se están haciendo van dirigidas fundamentalmente a garantizar la eficiencia energética, en la ciudad y en la zona rural, porque este es un plan va a afectar a todos los ciudadanos".

La alcaldesa ha pedido la implicación de todos: asociaciones de vecinos, comercios, industria turística, otras industrias, agricultores y finalmente administraciones. "El Ayuntamiento de Jerez, el primero, pero también van a tener peso la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y Europa, es un plan que ahora hay que calendarizar, es decir, no todas las medidas se aplican a la vez, no todas las medidas se aplican desde el minuto cero, pero lo importante es que con el tiempo vamos a conseguir una ciudad mucho más sana, una ciudad mucho más sostenible, una ciudad mucho más verde", ha manifestado.

Por su parte, el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente, Jaime Espinar, ha recordado que la recuperación del Consejo Local de Medio Ambiente fue uno de los compromisos que adquirió la alcaldesa, "para que fuera un órgano útil para escuchar a la sociedad y, sobre todo, para construir un Jerez más verde y más sostenible".

En este sentido, ha afirmado que gobiernos anteriores deberían haber realizado el Plan Municipal contra el Cambio Climático (PMCC) y el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) en el año 2018, destacando el "compromiso del Gobierno municipal actual y de la alcaldesa con la sostenibilidad para sacarlo adelante".