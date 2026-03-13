La alcaldesa de Jerez reafirma su compromiso con "Jerez Ciudad Cultural" y felicita a las ciudades finalistas

La alcaldesa de Jerez , María José García-Pelayo, junto a la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, siguen con atención el anuncio de las ciudades para optar a la candidatura de ser Capital Europea de la Cultura 2031. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno municipal con el proyecto "Jerez Ciudad Cultural" tras conocerse el veredicto del jurado sobre las ciudades candidatas que pasan a la siguiente fase del proceso de designación al título de Capital Europea de la Cultura 2031, donde han sido designada como finalistas Granada, Cáceres, Oviedo y Las Palmas, a las que ha felicitado.

La alcaldesa ha valorado así no haber accedido a la siguiente fase después de seguir desde el Ayuntamiento la rueda de prensa ofrecida por el Ministerio de Cultura, acompañada por los representantes del Consejo Rector de la candidatura: la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco; el rector de la UCA, Casimiro Mantell; y el presidente de la Cámara de Comercio de Jerez, Javier Sánchez Rojas, así como miembros del Gobierno local, miembros de la Corporación municipal, el equipo de la Oficina Técnica de la candidatura y representantes del Consejo Cultural de la ciudad.

La alcaldesa ha agradecido el trabajo realizado por todas las personas e instituciones que han participado en la elaboración y defensa de la candidatura de Jerez. En este sentido, ha destacado el esfuerzo del Consejo Rector, de la Oficina Técnica y del equipo que presentó el proyecto en Madrid ante el jurado evaluador.

Pese a no haber superado esta primera fase, la alcaldesa ha señalado que el proyecto cultural impulsado por la ciudad continúa adelante. Según ha explicado, "Jerez ya cuenta con una hoja de ruta clara y una estrategia cultural definida, consolidando el trabajo realizado en los últimos años".

Así, ha asegurado que el Gobierno local "no se rinde" y que "las más de 15.000 personas e instituciones que se han adherido al proyecto seguirán trabajando para impulsar el desarrollo cultural de la ciudad".

Con independencia de la decisión y de las conocidas complejidades de un proceso altamente competitivo, la ciudad de Jerez incorporará a su estrategia cultural la metodología de trabajo del proceso de candidatura y los resultados alcanzados en estos meses con la provisión de nuevas herramientas y utilidades para los sectores cultural, educativo y patrimonial de la provincia: revisión del Plan Estratégico Cultural y Creativo de la ciudad, documento de estudios de hábitos y prácticas culturales o mapa electrónico de equipamientos e infraestructuras culturales, ha asegurado.