La aplicación Jerez Smart ofrecerá un mapa interactivo con información sobre la Feria del Caballo

Vista de la aplicación Jerez Smart con información sobre las casetas de la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera (Cádiz) - EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha desarrollado a través de la página web municipal y la aplicación Jerez Smart toda la información sobre la Feria del Caballo 2026, que comienza este sábado 9 de mayo, con la creación de un mapa interactivo sobre el que se pueden consultar sus distintas actividades y eventos que se desarrollarán en los diferentes días de feria.

El objetivo es ofrecer la información de interés a la ciudadanía y a los visitantes de manera que, a través del citado mapa interactivo, se podrá observar una ortofoto del Real de la Feria, facilitándose la búsqueda de casetas a través de un guiado mediante GPS o de distintas ubicaciones estratégicas de acceso y salida al parque González Hontoria, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este mapa interactivo de las casetas de la feria se destacará e informará sobre las actuaciones que se vayan produciendo a lo largo de la semana y que puedan ser de interés para las personas asistentes al recinto ferial.

Al igual que en la pasada edición, en colaboración con Comunicación, se han desarrollado los ítems referentes a la información genérica de interés sobre la feria, como noticias, información de lanzaderas de autobuses o localización de los servicios de seguridad, entre otros aspectos, de manera que esta información pueda ser fácilmente accesible desde la app y la web.

Esta información se ha desarrollado a través del Servicio de Información Geográfica (SIG) y el Servicio de Informática y SIM, enmarcados en la Delegación de Transformación Digital que dirige José Ignacio Martínez, y en colaboración con la Delegación de Cultura, Grandes Eventos, Patrimonio Histórico y Jerez Ciudad Cultural y el Área de Comunicación.

El Ayuntamiento también ha señalado que desde Onda Jerez Radio y Televisión se ofrecerá una programación que incluye programas especiales sobre las actividades y eventos previstos durante la Feria del Caballo, y que a través de Jerez Smart se podrá acceder en directo a la emisión de la radiotelevisión municipal.