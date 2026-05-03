Los autobuses estarán hasta las 5 de la madrugada los días de mayor afluencia de la Feria del Caballo de Jerez

Archivo - Vista de un autobús urbano de Jerez de la Frontera (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha avanzado que "la gran novedad del servicio de autobuses urbanos, de cara a la Feria del Caballo será la ampliación de los horarios hasta las 5 de la madrugada, por lo menos en los días de mayor afluencia de personas".

La incorporación de 25 autobuses nuevos a la flota de autobuses urbanos desde finales del año pasado, va a permitir, en la próxima edición de la Feria del Caballo, una mayor frecuencia de paso de vehículos y por tanto un servicio más eficaz y fluido a todas las personas que visiten el real del parque González Hontoria, tal como ha informado el Consistorio en una nota.

El teniente de alcaldesa se ha referido a que "en ediciones anteriores había días que por falta de vehículos teníamos que estar recortando el servicio a las 2 de la mañana y lo que queremos es que la mayor parte de los días sea a las 5 de la madrugada que es cuando cierran las casetas".

Además de los horarios, los autobuses urbanos van a ver incrementados el número de líneas especiales con motivo de la Feria del Caballo, ha señalado el responsable municipal. "Para facilitar que cuando se venga a la Feria los jerezanos y jerezanas se olviden del coche y lo único que piensen sea en pasárselo bien y disfrutar, evidentemente siempre con moderación, para después volver en autobús", ha señalado Jaime Espinar.

El teniente de alcaldesa ha apuntado, además, que para reforzar y dar fluidez a los servicios públicos de transporte, Jerez contará con alrededor de 70 taxis más procedentes de otras localidades, para el servicio de la Feria del Caballo, lo que sumarán un total de 240 taxis, la mayor cifra con la que se ha contado hasta ahora. Esto facilitará "eliminar muchas colas y permitir el regreso en transporte público a muchas personas que iban andando de vuelta hasta sus casas, porque tardaba mucho en llegar el taxi o el autobús".