El Ayuntamiento de Jerez acometerá la adecuación del antiguo cine Astoria en un espacio multifuncional

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, en el antiguo cine Astoria. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, acompañada del primer teniente de alcaldesa delegado del Centro Histórico, Agustín Muñoz, ha visitado el antiguo cine Astoria donde el Ayuntamiento, con cargo a los fondos del Plan PAI-Edil, llevará a cabo un proyecto para adecuarlo a espacio multifuncional de espectáculos públicos y actividades recreativas, con el que se pretende volver a poner en uso este céntrico equipamiento.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa ha señalado que "para alegría de todos los jerezanos se va a recuperar el cine Astoria para equipamiento público, lo cual es importante por dos razones, porque éste es un espacio abandonado y degradado desde hace muchísimos años y se va a poner en valor, y porque se va a recuperar para que los jerezanos puedan convivir en este espacio y realizar actos culturales".

El proyecto, que tiene un presupuesto de 308.558 euros, tiene como objeto la recuperación de unas instalaciones emblemáticas que llevan años en desuso y convertirlas en un lugar de referencia para el ocio y el encuentro vecinal en pleno centro de Jerez, impulsando el desarrollo social, económico y cultural de la ciudad.

El antiguo Cine Astoria, que tiene accesos desde las calles Francos y Juana de Dios Lacoste, consta de una parte principal al aire libre destinada al público y de un escenario que alberga en su parte trasera la zona de camerinos equipados con aseos. Cuenta además con baños públicos, incluyendo un aseo adaptado para personas con movilidad reducida.

Así, el futuro espacio multifuncional contará con un área principal al aire libre, un escenario con camerinos y aseos, y espacios cerrados para usos complementarios. La superficie total de las instalaciones es de 1.372 metros cuadrados, con una capacidad máxima para 1.712 personas.

La intervención aprobada se centrará principalmente en la zona de camerinos para adecuar y acondicionar los aseos existentes en esta parte del recinto y dotarlos de todos los elementos necesarios para su uso. Asimismo, se contempla la reconfiguración de los baños públicos actuales, cuya superficie se ampliará con el fin de que puedan dar servicio a todo el aforo previsto, ocupando, para ello, la zona de office y de almacén que se encuentra anexa actualmente, así como parte de la zona de pista.

Además, se ejecutará una pequeña zona de almacén para las infraestructuras desmontables del establecimiento, en cuyo interior se ubicarán algunas instalaciones auxiliares de fontanería y electricidad. Junto a la ampliación de la zona de aseos, se instalará un cuadro eléctrico y una toma de agua y saneamiento para posibilitar la instalación de una barra para el servicio de bebidas y comidas.

Otras actuaciones previstas en la zona del antiguo cine Astoria serán las reparaciones que se acometerán en el aparcamiento subterráneo situado bajo la plaza. Un subterráneo que cuenta con una superficie de 1.372,50 metros cuadrados y presenta bajo rasante un aparcamiento de 36 plazas que son propiedad de residentes de la zona.