El Ayuntamiento de Jerez se adhiere a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, impulsada por la FEMP

Pleno del mes de marzo del Ayuntamiento de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha aprobado en el Pleno la addhesión a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030, constituida en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), asumiendo de esta forma la voluntad expresa de introducir e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.

En una nota, el primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, ha recordado que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se estableció el 25 de septiembre de 2015 mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, llevando consigo un plan de acción local estructurado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para conseguir estos objetivos, "se requiere de la participación activa de las entidades locales al objeto de constituir la 'esfera administración' más próxima a la ciudadanía y es por ello que la FEMP ha impulsado la creación de la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 como instrumento para facilitar a los municipios la implementación de políticas públicas locales alineadas con los ODS".

Así, según Agustín Muñoz, la integración del Ayuntamiento en esta Red tiene como finalidad "dotar a la Corporación municipal de un marco estratégico, jurídico y operativo óptimo para la localización y materialización de los ODS en el ámbito municipal, permitiendo el acceso a herramientas metodológicas, asesoramiento técnico especializado y foros de intercambio de ideas".

En la práctica, ha subrayado, la integración del Ayuntamiento en una red de ámbito nacional promovida por la FEMP "implica la asunción de una serie de compromisos institucionales de carácter estratégico, la adopción de planes de actuación a largo plazo y, puntualmente, obligaciones de carácter económico derivadas del abono de las cuotas asociativas anuales".

En este sentido, según ha explicado, a través de este acuerdo el Ayuntamiento asume la Declaración de la Agenda 2030 aprobada en el XII Pleno de la FEMP y se compromete a elaborar y aprobar un Plan de Actuación Local o Estrategia Local para la implementación de la Agenda 2030, así como a cumplir con las obligaciones y el ejercicio los derechos que se establecen en las normas de funcionamiento y organización de la Red.

Como representantes del Ayuntamiento ante la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030 se ha designado a Agustín Muñoz, en el plano político, y a Eva María Antona de Elías, Directora de Servicio de Gestión de Planes Especiales, en el plano técnico, según ha indicado el Ayuntamiento.