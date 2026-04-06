Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) aprueba aumentar su plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio a los 1.725 auxiliares

Imagen del Consejo de Administración de Comujesa, en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Administración de Comujesa, en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), ha aprobado la modificación del acuerdo de 26 de junio de 2025 sobre incremento de plantilla del Servicio de Ayuda a Domicilio, que permitirá la ampliación a 1.725 de los puestos indefinidos de auxiliares, todo ello con el objetivo de atender el incremento de la demanda prevista para este año 2026, cuyo número de horas asciende a 2,2 millones de euros.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que se considera que las necesidades serán "permanentes" dada la evolución de la población usuaria, por lo que se ha propuesto la contratación indefinida del personal.

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha destacado que el Servicio de Ayuda a Domicilio "crece por días" en la ciudad, con alrededor de 4.500 usuarios y usuarias a día de hoy, que son atendidos "en las mejores condiciones".

Así, se prevé que a final de año serán en torno a 5.000 los usuarios que se atenderán, por lo que el Consejo de Administración ha acordado este lunes incrementar el número de auxiliares que prestan estos servicios hasta alcanzar los 1.725 trabajadores indefinidos.

El número de auxiliares con contrato indefinido a la fecha de hoy es de 997. Por tanto, se amplía en 503 el número de puestos aprobado en junio de 2025 (225), hasta alcanzar 728 que serán indefinidos.

En función de las necesidades del servicio, estos 728 puestos se podrán ocupar interinamente hasta la convocatoria progresiva de los distintos procesos selectivos para su provisión definitiva.