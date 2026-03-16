Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) avanza en un estudio sobre la situación del taxi para implementar mejoras del servicio

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, en una reunión de trabajo con representantes de la empresa Contorno, encargada hacer un estudio sobre la situación del taxi - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la empresa Contorno, encargada de realizar el estudio sobre la situación del taxi en la ciudad con el propósito de mejorar progresivamente este servicio público de transporte a lo largo de los próximos años.

En una nota, Espinar ha explicado que la citada empresa ya ha terminado con la recopilación de datos y de información necesaria para la realización del estudio y que "en estos momentos" se están estamos analizando esa información y el siguiente paso será plantear medidas para la mejora de este servicio público en nuestra ciudad".

Ha valorado "el intenso trabajo" que se ha realizado por parte de esta empresa, que se ha puesto en contacto con diferentes actores y agentes implicados y con los profesionales del taxi con el objetivo de ir recabando datos. Además, ha resaltado que se ha realizado "un importante trabajo empírico a pie de calle" para conocer cuál es la verdadera situación actual del taxi en Jerez, todo ello con el fin de ir abordando la mejora de este servicio.

"Algo con lo que estamos totalmente de acuerdo todos los sectores implicados, una vez analizados los datos, es que es necesario seguir modernizando este servicio con nuevas tecnologías y con nuevas formas para poder solicitar un vehículo, y en ello vamos a estar trabajando", ha manifestado el delegado municipal.

Espinar ha dado las gracias a Teletaxi por su colaboración y ha destacado "el esfuerzo" de actualización y de mejora del servicio que están realizando estos profesionales a través de campañas de difusión sobre el uso de nuevos recursos tecnológicos, como el servicio de Whatsapp con inteligencia artificial, que permite agilizar el pedido de los vehículos.

En cuanto al tema de las licencias, ha señalado que es "importante" abordarlo, pero "siempre con sentido común", apuntando a cuestiones como "la sostenibilidad de este servicio", que es además "el medio de vida de muchas personas". Ante esto, ha señalado que las decisiones que se tomen "pueden afectar a la economía de muchas familias jerezanas" por lo que "todas ellas serán de consenso y, sobre todo, tendrán en cuenta las sostenibilidad".

"Después de tantos años sin que el Gobierno anterior hubiera tomado ninguna decisión sobre este asunto, no se trata de llegar como un elefante en una cacharrería. Por eso mismo, anunciamos este estudio, para analizar la situación, para pararnos, analizar los datos y después tomar decisiones", ha argumentado.

Jaime Espinar ha aclarado también que las decisiones que se adopten se irán materializando "durante una horquilla de años", reiterando que el gobierno local actúa "con responsabilidad", de la mano del sector del taxi.