Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) completa obras de mejora de accesibilidad de calle Porvenir con plantación doce árboles

Nuevos árboles en la calle Porvenir de Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha completado la obra de conservación y mantenimiento de viales públicos y adecuación a la normativa en materia de accesibilidad que ha realizado en la calle Porvenir con la plantación de árboles "para embellecer el entorno".

Según ha emitido el Consistorio local en una nota, en materia de Medio Ambiente, en la intervención realizada en esta céntrica vía se han abierto nuevos alcorques, se han retirado seis viejos tocones y se han sembrado doce ejemplares de la especie 'liquidambar', árboles de hoja caduca y de porte medio-grande.

Las obras realizadas recientemente en la calle Porvenir venían enmarcadas en el Plan Cádiz Marcha, de la Diputación Provincial de Cádiz y tenían como objeto la remodelación del acerado de las calles y la mejora de la accesibilidad de acuerdo con la normativa. Los trabajos se han completado con otras intervenciones para su arreglo integral, entre ellos, la introducción de estas nuevas especies vegetales.

De este modo, además del arreglo del acerado y de la mejora de la accesibilidad, la calle Porvenir cuenta ahora con doce nuevos árboles de "gran valor ornamental". El 'liquidambar' es característico por el cambio de color de sus hojas en otoño y por ofrecer una paleta de colores intensos que mejora la estética del paisaje. Es un tipo de árbol resistente y adaptable, que debido al "gran tamaño" que es capaz de alcanzar, puede crear microclimas más frescos y agradables en las zonas urbanas y residenciales durante el verano y también tiene la capacidad de estabilizar el terreno con sus raíces extensas.

Recientemente, el Ayuntamiento ha realizado otras plantaciones de árboles, en su propósito de mejorar Jerez "como ciudad más verde y concienciada con el medio ambiente". Entre otras intervenciones, ha repuesto el arbolado de la calle Santo Domingo con especies como el naranjo agrio y el manzano japonés y también ha llevado a cabo otras plantaciones en la laguna de Torrox y en "entornos significativos por su cercanía con diversos colectivos sociales y educativos".