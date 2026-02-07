Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) mantiene activo el protocolo por posibles inundaciones en su núcleo urbano

Imágenes del operativo de alerta activado en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde la llegada de la borrasca 'Marta' puede ocasionar inundaciones debido al colapso de los colectores de agua. - Nacho Frade - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha presidido este sábado 7 de febrero una nueva reunión del Cecop para hacer seguimiento de la situación provocada por la borrasca tanto en la zona rural como en el casco urbano, donde se mantiene activo el protocolo de actuación preventivo activado en la tarde de ayer ante la posible saturación de los colectores de toda la ciudad y, especialmente, en las zonas con cotas más bajas, como la zona sur.

El Ayuntamiento de Jerez ha indicado en una nota que ha reforzado los equipos de Infraestructuras para apoyar a vecinos e instituciones en los trabajos de prevención en caso de que se produjeran inundaciones, y se está prestando colaboración para taponar entradas con sacos de arena y para colocar rasillones en las puertas, entre otras medidas.

Además, ha explicado que el abatecimiento a Jerez viene desde el manantial de Tempul y del pantano de Hurones, este último a través de la Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana, por lo que el suministro de agua no está afectado por el río Guadalete, desmintiendo así un bulo que se ha difundido a través de Whastsapp.

En la reunión ha participado también el director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, Álvaro Real, delegados municipales, Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Emergencias 112 y Aqualia.

La alcaldesa ha agradecido "la gran labor" de todas las administraciones y Fuerzas de Seguridad y emergencias así como a todas las organizaciones que están participando en el dispositivo y en la atención social, y ha vuelto a hacer un llamamiento "a la prudencia a todos los ciudadanos" ante la situación generada por las lluvias y el nivel del río Guadalete.

Del mismo modo, ha informado que se ha puesto en contacto con todos los alcaldes de las entidades locales autónomas y delegados de Alcaldía de barriadas rurales afectados para comprobar el estado de los vecinos y los inmuebles, reiterando "el compromiso y apoyo municipal" a cada una de estas poblaciones.

Durante la reunión se ha puesto de manifiesto que no existen denuncias ante la Policía Nacional por robos en las zonas desalojadas y que el nivel del río no ha experimentado crecidas ni más afecciones a más zonas, dejando también aún abierta la A-2003 por el nivel del arroyo Salado y evitando así el aislamiento de una parte de la población rural.

Sobre la situación en el núcleo urbano, García-Pelayo ha advertido que "en toda la ciudad pueden darse casos de que, si llueve mucho, el agua pueda rebosar de forma más importante en las zonas de cota más baja definidas por los técnicos".

Las siete zonas que pueden resultar más afectadas son las calles William Shakespeare y Ramón y Cajal; avenida Puertas del Sur (desde Fundación Laboral hasta Rotonda Balneario); Santo Tomás de Aquino; La Liberación; Cerrofruto; Los Pitufos y Polígono El Portal, especialmente la avenida Cantos Ropero y Calle Sudáfrica. Pueden ver afectados también los colegios La Juventud, Poeta Carlos Álvarez, San Vicente de Paul y el Centro de Salud Sur.

Es por eso que ha reiterado una llamada a la precaución de todo el término municipal y a "la calma", porque "es posible que no se llegue a esta situación, pero tenemos que estar preparados", pidiendo además "confianza" en el criterio de los técnicos y la colaboración ciudadana.