El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) presenta su proyecto en la eMobility Expo World Congress de Málaga

El teniente de alcaldesa de Empresa, Seguridad, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, en el eMobility Expo World Congress celebrado en Málaga. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

MÁLAGA/JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Empresa, Seguridad, Trabajo Autónomo y Transformación Digital, José Ignacio Martínez, ha presentado en la eMobility Expo World Congress celebrado en Málaga el proyecto 'Jerez, una ciudad para invertir. Una ciudad en desarrollo entre la tradición y la innovación empresarial'.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en uan nota, Martínez ha subrayado "la importancia y la relevancia que hemos tenido como ciudad, de estar presentes en la eMobility Expo World Congress, una gran cita internacional, sin duda la más importante de Europa" y en la que se han dado cita las empresas y entidades de referencia en el ecosistema orientado a la movilidad del futuro, "no sólo desde el punto de vista del vehículo, sino desde un punto de vista más holístico y completo, de manera que se han debatido sobre las energías, la organización de las ciudades, cómo afrontará la industria estos nuevos retos y la importancia capital de la gobernanza del dato en este impulso".

De esta manera, el Gobierno de Jerez, a través de la ponencia del teniente de alcaldesa Martínez ha explicado "las razones que hacen de Jerez una gran ciudad para invertir, y el desarrollo que existe desde la apuesta municipal, desde los acuerdos público-privados que han sido claves para la creación del Clúster Tecnológico Nexur, y el reto de la mano de la Junta de Andalucía de afrontar el proyecto del Hub Aeronáutico 'Jerez Net Zero'".

En cuanto a la presentación del Hub Aeronáutico Net Zero Jerez, Martínez ha remarcado que "para nosotros es una gran oportunidad para demostrar el potencial industrial de nuestra ciudad y cómo vamos a estar preparados para recibir de forma abierta y decidida, todas aquellas inversiones que se dispongan al respecto", mientras que ha considerado que han tenido "la oportunidad de hablar con inversores, con empresas, con fabricantes, con investigadores, con otras instituciones, administraciones, para ir poco a poco implicando a todas las partes, en esta gran oportunidad industrial que este proyecto ofrece nuestra ciudad".

En esta línea, el teniente de alcaldesa ha señalado que "Jerez es una ciudad que está preparada para poder llevar adelante este desafío industrial y de esta manera, poder poner en marcha estos nuevos motores industriales que poco a poco irán ayudándonos en esa meta que tenemos como es la creación de empleo de calidad y cualificado", al tiempo que ha concretado "lo que es lo mismo, la atracción, retención y formación de talento, para generar riqueza mediante la industria digital y tecnológica, que complementan otros activos de dinamización económica junto al sector de la empresa tradicional".

En suma, el proyecto 'Jerez, una ciudad para invertir. Una ciudad en desarrollo entre la tradición y la innovación empresarial' que ha presentado el teniente de alcaldesa Martínez se ha dividido en siete bloques temáticos, centro logístico y de comunicaciones; infraestructuras industriales; infraestructura local de apoyo; incentivos para la inversión industrial; estrategias de desarrollo y programas de apoyo empresarial; talento y formación y calidad de vida.

Martínez ha incidido en la combinación de la tradición jerezana, con una rica historia industrial, con las últimas tecnologías, para construir un futuro más competitivo y sostenible gracias a proyectos innovadores. "Jerez ofrece a los inversores una oportunidad única de crecimiento por su ubicación estratégica y por un entorno empresarial dinámico y en plena expansión y auge", ha indicado.