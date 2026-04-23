El Ayuntamiento de Jerez (Cádiz) saca a licitación una nueva fase de rehabilitación del Palacio Riquelme

Imagen de archivo de la fachada exterior del Palacio Riquelme en Jerez de la Frontera (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha puesto en marcha la contratación de una nueva fase del proyecto de rehabilitación, restauración y conservación de la Casa Palacio de Riquelme tras su aprobación en Junta de Gobierno Local por un importe de licitación de 1,3 millones de euros.

Esta nueva intervención contará con financiación procedente de la subvención concedida provisionalmente en el marco del Programa 2% Cultural del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana destinada a cofinanciar estas obras con un importe de 800.772,30 euros, mientras que el resto, 512.799,89 euros, son de aportación municipal, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El inicio del proceso de licitación de esta segunda fase supone un avance en la recuperación de este edificio, considerado como "una pieza esencial" del patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, ubicado en el barrio de San Mateo, en el casco histórico de Jerez.

Asimismo, ya se ha solicitado otra subvención del Programa 2% Cultural, de la convocatoria 2025, para la ejecución de la tercera fase de rehabilitación del Palacio Riquelme.

El nuevo proyecto tiene como objeto dar continuidad a las obras de rehabilitación ya ejecutadas en el inmueble. Las intervenciones previstas contemplan la recuperación de los dos patios interiores, la rehabilitación de la galería que los separa y la actuación sobre el cuerpo anexo a la fachada de la calle Cordobeses, desarrollado en una sola planta, entre otras actuaciones.

Estas obras implican también la incorporación de nuevos revestimientos e instalaciones. Además, esta fase incluye la restauración de la fachada neoclásica interior situada en el patio apeadero, así como la rehabilitación de las medianeras en la calle Cordobeses, donde se recuperará un acceso actualmente cegado.

Asimismo, en la calle Alegría se prevé la reapertura de huecos de ventanas y la reparación de las rejas existentes.

El Ayuntamiento ha señalado que ya ha ejecutado una primera fase de obras en este inmueble, que estuvieron financiadas por la Diputación de Cádiz con una inversión de 755.000 euros.

Esta intervención se centró en la zona de fachadas y en las dos primeras crujías, incluyendo trabajos de consolidación de la estabilidad de muros, pilastras y columnas existentes en las dos primeras crujías, y en la restauración completa de la fachada renacentista de piedra mediante su limpieza, consolidación y protección.

También se han recuperado cinco espacios del inmueble hasta entonces desaparecidos, manteniendo su configuración original.

La adjudicación de la intervención de consolidación y restauración física de esa primera fase se hizo a la empresa EJOC2004, mientras que la restauración de la fachada se ha ejecutado por parte de la subcontratación de la empresa Cantomar SL.