El Ayuntamiento de Jerez inicia el expediente de contratación de los servicios de señalización vial por 3.720.000 euros

Archivo - María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha explicado este martes que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el inicio del expediente de contratación de los servicios de conservación, mantenimiento e instalación de señalización vertical, horizontal y balizamiento. Se trata de un nuevo contrato a cuatro años, más uno de prórroga, por un importe total de 3.720.000 euros.

En una nota, ha explicado que el montante de este nuevo contrato representa una inversión anual de unos 930.000 euros aproximadamente y supone un incremento de un millón de euros con relación al anterior contrato que estaba en vigor.

La alcaldesa ha señalado que este nuevo contrato "va a suponer la mejora del servicio, que cubre en torno a 40.000 señales de tráfico en la ciudad y unos 300 kilómetros de señalización vertical".

En este sentido, ha explicado que la mejora supondrá un incremento del personal que trabaja en el servicio y ha destacado que también mejorarán los recursos materiales que se utilizarán para este servicio y los horarios de trabajo. Esto se definirá concretamente dentro de la memoria técnica que tienen que presentar las empresas licitadoras.

La alcaldesa ha avanzado que "como novedad en este contrato que se ha comenzado a licitar se han incluido postes de paradas de autobús nuevos y paneles luminosos LED, que en el anterior contrato no se incorporaban".

García-Pelayo ha señalado que a partir de la publicación en el perfil del contratante, "si todo va bien, se prevé que en el segundo semestre de este año se pueda comenzar a trabajar con estas nuevas consignas, que, evidentemente, van a mejorar la movilidad y la estética en la ciudad".

Igualmente, ha recordado, en relación a la mejora de la movilidad de la ciudad, la llegada de los otros 25 nuevos autobuses urbanos a la ciudad, que se sumarán a los 25 anteriormente recibidos e incorporados a la flota municipal. "Esperamos ir poco a poco culminando un proceso de modernización de la movilidad y de la accesibilidad en la ciudad", ha destacado la alcaldesa.