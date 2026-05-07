El Ayuntamiento de Jerez presenta a la Junta el proyecto para una Semana Santa de Interés Turístico Internacional

Archivo - Hermandad del Prendimiento antes de salir a las calles de Jerez desde la Iglesia de Santiago. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Los tenientes de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Agustín Muñoz y Antonio Real, han mantenido una reunión este jueves en Sevilla con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, por videoconferencia, y de forma presencial con la viceconsejera, Yolanda de Aguilar, así como otros cargos, para abordar el proyecto de declaración de la Semana Santa de Jerez como Fiesta Interés Turístico Internacional.

En una nota, el Ayuntamiento ha recordado que se trata de un reconocimiento de carácter honorífico otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y distingue aquellas celebraciones que, además de su valor cultural y tradicional, presentan una especial relevancia como atractivo turístico en el ámbito internacional.

Asimismo, ha señalado que los efectos derivados de esta declaración para la Semana Santa de Jerez serían relevantes desde el punto de vista estratégico y socioeconómico consolidando el posicionamiento turístico internacional de Jerez, incrementando la demanda turística con un aumento significativo de flujos de turismo cultural de alto valor añadido, generando un impacto de arrastre en la economía local con el incremento del gasto turístico (alojamiento, restauración, comercio) y el efecto tractor sobre sectores vinculados como artesanía, música, patrimonio.

Además permitiría reforzar el patrimonio cultural con el reconocimiento institucional del sector cofrade y la profesionalización de la gestión del evento y la creación de incentivos para la conservación de los elementos patrimoniales, entre otros efectos positivos.

Para obtener esta declaración es necesario tener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional con al menos cinco años de antigüedad (la Semana Santa de Jerez fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional el 25 de febrero de 1993), haber generado en los últimos cinco años al menos diez impactos o repercusiones relevantes en prensa y en medios de comunicación de uno o varios países extranjeros, disponer de una página web de la fiesta con todo su contenido disponible en castellano y en inglés, y tener perfiles de la fiesta en redes sociales, al menos en castellano y en inglés.

Al objeto de preparar dicha declaración, previamente desde el gobierno local se han dado pasos en este sentido. Así, en abril de 2025 se creó el dominio web www.semanasantajerez.es por parte del Ayuntamiento, también desde la Delegación de Turismo se han organizado varios viajes de prensa para generar los impactos en prensa internacional exigidos por la normativa. La última acción se ha celebrado durante la Semana Santa de este 2026 y en la misma han participado ocho periodistas de otros tantos países.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que el pasado día 16 de abril el proyecto se dio a conocer a los representantes del colectivo cofrade de la ciudad invitando a todos los representantes a colaborar en los trabajos a realizar para lograr esta declaración.

El 30 de diciembre de 2024 se suscribió el Convenio entre el Ayuntamiento de Jerez y el Consejo Local de Hermandades y cofradías de Jerez para la concesión de subvención en el marco del Plan Estratégico de subvenciones 2024-2026 para la ejecución del proyecto 'la Semana Santa como fiesta de Interés Turístico Internacional' que preveía acciones para impulsar la difusión y promoción como la financiación de campañas de promoción a nivel nacional e internacional utilizando medios digitales y tradicionales para aumentar la visibilidad de la Semana Santa de Jerez y atraer a más visitantes.

En España hay un total de 28 festividades de Semana Santa que tienen la distinción de Interés Turístico Internacional, de las que cuatro están en la comunidad autónoma de Andalucía: Sevilla (declarada en 1980), Málaga (declarada en 1980), Granada (declarada en 2008) y Baena (declarada en 2025). Por su parte, Jerez cuenta con dos eventos catalogados con esta titulación, como son la Feria del Caballo y las Fiestas de la Vendimia, ambas desde 1980.