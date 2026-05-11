El Ayuntamiento de Jerez señala que el Plan Jerez Centro cuenta con una estrategia integral para su recuperación

Archivo - El primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Agustín Muñoz, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, Agustín Muñoz, ha presentado los avances que se han venido produciendo en los últimos meses en el proceso de elaboración del Plan Jerez Centro, cuya fase participativa concluyó a finales de diciembre, recibiendo un total de 450 aportaciones ciudadanas. El análisis de todo el trabajo ya realizado en torno a este proyecto y ha quedado recogido en un documento de Marco Estratégico.

En este sentido, el Ayuntamiento ha apuntado que ese documento marco se ha dado a conocer a la mesa y marcan ya las líneas de actuación y los objetivos a conseguir para dinamizar y revitalizar el centro histórico.

Por su parte, Muñoz ha explicado que este proceso participativo tuvo como objeto "adaptar el diagnóstico preliminar que se llevó a cabo del centro histórico al sentir de los ciudadanos", orientado, por una parte, a buscar el contraste de las causas y efectos de los problemas detectados con la realidad para posibilitar la definición de opciones de solución más eficaces y, por otra parte, a priorizar estas debilidades, de modo que las acciones que se implementen finalmente desde el Plan respeten la prevalencia puesta de manifiesto por la ciudadanía.

Una vez culminado este proceso de análisis de datos, Agustín Muñoz ha explicado que "ya se cuenta con la información necesaria para completar el diagnóstico de la realidad de esta zona, así como para esbozar el marco que sirva de armazón al Plan Estratégico, es decir, los objetivos y líneas estratégicas que enmarcarán las intervenciones que se propongan para corregir y afrontar los problemas y amenazas detectados, explotando todas las fortalezas y oportunidades presentes".

Así pues, el siguiente paso fue la contratación de una empresa, Daleph, que se ha encargado de encajar y reescribir el marco estratégico incorporando el resultado del proceso participativo, así como de definir las siguientes fases de la planificación (programas, acciones, sistema de evaluación y seguimiento) hasta culminar con la adopción de un documento final de Plan Estratégico que se someterá a la aprobación del Pleno con carácter previo a su entrada en vigor y puesta en ejecución.

El documento de Marco Estratégico proyecta el modelo de centro histórico deseado a medio plazo, que pasa por un centro histórico habitado, de vida cotidiana, accesible y funcional, en el que la calidad del entorno urbano atraiga actividad económica y social, y no sea sólo un centro exclusivamente patrimonial o turístico.

Con estos argumentos, el documento plantea seis objetivos estratégicos que se desarrollan en 19 objetivos más específicos o medidas para lograr los fines perseguidos. En primer lugar, se plantea reforzar la base residencial mediante la rehabilitación del parque de viviendas o la movilización de inmuebles vacíos y en segundo lugar se prioriza la mejora integral del espacio público incorporando criterios de mantenimiento, confort climático y calidad ambiental.

La accesibilidad constituye otro de los pilares fundamentales, apostando por un modelo equilibrado que mejore la conectividad del centro con el conjunto de la ciudad, refuerce el transporte público y garantice la movilidad peatonal y universal, según ha indicado el Ayuntamiento, que ha señalado que en cuarto lugar se propone reactivar la economía local a partir de una base diversificada, fomentando el comercio de proximidad, los servicios, las industrias culturales y un turismo sostenible.

Respecto al quinto gran objetivo, la estrategia incorpora medidas para reducir la fragmentación urbana y social, actuando de forma prioritaria en las zonas más degradadas y reforzando la convivencia y la seguridad.