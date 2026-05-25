El Ayuntamiento de Jerez(Cádiz) presenta un inventario de especies que habitan en el Parque de Santa Teresa

El teniente de alcaldesa de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, en la presentación de a Estrategia para la Divulgación de la Biodiversidad Urbana - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), Jaime Espinar, ha presentado este lunes la Estrategia para la Divulgación de la Biodiversidad Urbana y el Inventario de la Biodiversidad del Parque de Santa Teresa, con el que se da "el pistoletazo de salida" a todas las acciones que se irán desarrollando en torno al Día Mundial del Medio Ambiente.

El Parque Periurbano de Santa Teresa cuenta con 41 hectáreas y una importante riqueza ecológica, documentándose la presencia de hasta 332 especies que se han catalogado en este inventario, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Al acto han asistido un nutrido grupo de miembros de organizaciones relacionadas con la ecología de la ciudad, además de Íñigo Sánchez, en representación de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, y José Manuel Soria, de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento.

El teniente de alcaldesa ha explicado que el objetivo de esta estrategia es dar a conocer "la gran riqueza de especies" que habitan en Jerez para que la ciudadanía "sepa valorarla y cuidarla". Además, ha señalado que en el marco de esta estrategia, el próximo curso 2026-27 la oferta educativa municipal 'Jerez Educa' ofrecerá a los centros un programa para enseñar al alumnado en sus aulas "la importancia que tiene la biodiversidad con la que convivimos".

Espinar ha destacado que, en el marco de esta estrategia, se ha creado un inventario de la biodiversidad del Parque de Santa Teresa con el fin de fomentar la divulgación, el conocimiento y la concienciación sobre este "pulmón verde" de la ciudad jerezana.

En ese sentido, ha señalado que el Parque de Santa Teresa será objeto de otros proyectos municipales para su recuperación y "ponerlo al servicio de la ciudadanía" y también para poder volver a contar con el Centro de Interpretación del Guadalete, que fue inaugurado en 2016 y "no nos ha durado ni diez años", ha lamentado el edil, quien ha abogado por "buscar apoyos para recuperarlo".

También se ha referido a que todo este conocimiento sobre la biodiversidad de Jerez contribuirá a la conservación de las especies de cara a las inversiones que el Ayuntamiento tiene planteadas para los próximos años.

Espinar ha dado las gracias a la Sociedad Gaditana de Historia Natural, que cumple 30 años y que ha sido parte activa del Inventario de la Biodiversidad del Parque de Santa Teresa y también al servicio de Medio Ambiente, por su trabajo para poner en valor la importancia de la biodiversidad urbana y su divulgación.

Por su parte, Íñigo Sánchez ha explicado que Sociedad Gaditana de Historia Natural lleva "30 años" trabajando en la provincia y colaborando con el Ayuntamiento a través de un convenio para fomentar el estudio, la conservación y la divulgación de la naturaleza.

Por todo esto, ha resaltado que la elaboración de un inventario del Parque Santa Teresa les pareció "una idea magnífica", y que las campañas de anillamiento científico de aves ya desarrolladas han permitido tener "un punto de partida".

"Ya que teníamos un inventario bastante detallado de la comunidad de aves que existía en el parque y a raíz de esta propuesta, hemos levantando un inventario que todavía es muy provisional, pero que ya nos está apuntando que es un sitio enormemente interesante", ha aseverado, apuntado este espacio es "un oasis para los animales y las plantas" donde "no hay ningún tipo de productos químicos, hay una vegetación que no se ha tocado mucho tiempo y está muy salvaje".

Por su parte, José Manuel Soria ha señalado que el Servicio de Medio Ambiente había detectado la necesidad de contar con la Estrategia para la Divulgación de la Biodiversidad Urbana para ordenar las acciones municipales que se llevan a cabo, "agrupándolas por bloques temáticos y de forma prolongada, sostenida a lo largo del tiempo".

Asimismo, ha señalado que se trata de dar a conocer a la ciudadanía "cuáles son esos seres que comparten con nosotros la ciudad y los beneficios que nos reportan, para que la ciudadanía sea consciente del valor que tiene y sean también cómplices en la conservación de esta riqueza natural que tenemos dentro de la ciudad".

En el marco de esta estrategia no sólo se organizarán iniciativas para el alumnado, a través de 'Jerez Educa', sino también la edición de materiales divulgativos, conferencias, cursos y talleres y rutas guiadas. Cada año se elegirá un tema en torno al cual girarán las distintas campañas, entre ellos las mariposas diurnas y nocturnas, los insectos y aves entre otras muchas.

Para las personas interesadas en visitar el Parque de Santa Teresa el horario de lunes a viernes es de 9,00 horas a 18,00 horas entre el 1 de octubre y el 31 de mayo, y de 9,00 horas a 14,00 horas del 1 de junio al 30 de septiembre. Los fines de semana abre sus puertas el primer y tercer sábados del mes de 10,00 horas a 14,00 horas.