El Ayuntamiento realiza tareas de mantenimiento en el Depósito de Sementales para la Feria del Caballo de Jerez

Depósito de Sementales de Jerez de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), a través de la Tenencia de Alcaldía de Coordinación de Servicios Públicos, está trabajando en diversas labores de mantenimiento en el antiguo Depósito de Sementales, de acuerdo con la previsión municipal de reforzar la programación y la calidad de las actividades ecuestres que van a organizarse de cara a la próxima edición de la Feria del Caballo 2026, tal y como expuso la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, el pasado día 15, en la presentación del cartel y las novedades de estas fiestas.

Entre las mejoras que se están realizando en estas instalaciones destinadas a las pruebas hípicas de la Feria del Caballo, está proyectada la capacidad del graderío destinado al público, pasando de 100 asientos en una grada de mampostería, a añadir 408 asientos adicionales en una portátil, ha recordado el Consistorio en una nota de prensa.

Igualmente, se dotará a la pista de calentamiento de una carpa de 65 x 25 metros, como ya se hiciera en 2023, con el fin de proteger a los participantes de las inclemencias del tiempo. Asimismo, la pista principal contará con una pantalla LED exterior de 4 x 2 metros, donde se podrá seguir la competición, las puntuaciones y otra información relevante. También se habilitarán dos puntos de restauración, uno junto a los palcos y otro junto a las gradas.

Además, el Ayuntamiento está interviniendo en el Pabellón Regio, donde se están realizando labores de pintura, entre otros arreglos. Otras mejoras que se están acometiendo de cara a la celebración de las pruebas hípicas de la Feria del Caballo es la construcción de un muro de contención para el picadero y el arreglo de la barandilla, así como otros trabajos de mantenimiento.

En materia de Medio Ambiente, el Ayuntamiento ha procedido a cortar los setos perimetrales de la pista de exhibiciones, se han podado los árboles y arbustos y se ha desbrozado la mala hierba del recinto. Seguidamente, se está procediendo a la limpieza de restos y a la decoración vegetal.