Belarra apela a acabar con la "necropolítica" de Moreno y destaca las "ganas" con la que Podemos afronta la campaña

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atiende a los periodistas en Jaén. - ÁNGEL DÍAZ/EUROPA PRESS

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha señalado este jueves la necesidad de acabar con la "necropolítica" del presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, al tiempo que ha destacado la "normalidad" y las "ganas" con la que su partido afronta la campaña.

Así lo ha indicado en Jaén, donde se ha estrenado en la campaña para los comicios del 17 de mayo en el marco de Por Andalucía, coalición de la que forma parte junto a otras seis formaciones, incluidas IU y Sumar. En concreto, ha asistido a una concentración convocada por la plataforma andaluza de trabajadoras del primer ciclo de Educación Infantil para reclamar la mejora de sus condiciones.

A preguntas de los periodistas, la dirigente del partido morado ha afirmado que "está siendo una campaña muy importante" porque hay que hacer todo lo posible "para echar a Moreno Bonilla de una vez por todas". Un señor, según ha añadido en referencia al candidato del PP, que "hace necropolítica" y "está poniendo en riesgo la vida de los andaluces y las andaluzas, desde el sistema sanitario a esta situación de la Educación Infantil, que es absolutamente insostenible".

"Así, que por nuestra parte, con muchas ganas, con mucha energía y listas para dar lo mejor de nosotras mismas para sacar a Moreno Bonilla de la Junta", ha asegurado. En este sentido, ha apuntado que desde Podemos van "a trabajar con normalidad en esta campaña" y la semana que viene volverán, aunque sin precisar si compartirá algún acto con el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

También a preguntas de los periodistas sobre el comentario de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en la red social X, donde se mostró "convencida de que Andalucía se levantará del sofa", Belarra ha dicho respetar la campaña socialista aunque no la comparte.

Al respecto, ha considerado que "ellos han trabajado también, aunque sea indirectamente, para consolidar la mayoría del señor Moreno Bonilla". "Hace falta una izquierda fuerte que pueda de verdad hacer las políticas que necesitan los andaluces y las andaluzas para que la gente viva mejor y sea lo que le dé esperanza a la gente con un gobierno verdaderamente progresista", ha subrayado.